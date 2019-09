Spomenik domovini od 34,7 mil. kuna niknut će do sljedeće jeseni

Gradnju je najavio prije četiri godine, a danas bi, i to u 70.30 sati ujutro, gradonačelnik Milan Bandić na livadi ispred Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog trebao položiti kamen temeljac za Spomenik domovini. Zdanje koje će krasiti zelenu površinu između Lisinskog i zgrade Gradske uprave trebalo bi, bude li sve išlo po planu, niknuti do ljeta, odnosno najkasnije do jeseni 2020.

Na natječaju za idejno rješenje spomenika, koji bi trebao preuzeti komemorativnu funkciju Oltara domovine, 2016. je pobijedio rad arhitekta Nenada Fabijanića, koji uključuje i Zid boli. Specijalne staklene opeke koje će se posložiti u zid inspiriran onim koji je do 2005. stajao na Selskoj cesti dizajnirane su u Češkoj, a krasi ih uzorak po ideji kipara Josipa Tišljara. Drugi objekt spomenika, kameni monolit od tri metra, izradit će se od hrvatskog kamena “Jadran zeleni”, dok polimerni materijal od kojeg će biti 30-metarski portal dolazi iz Nizozemske.

Spomenik domovini već je trebao biti pri kraju, ali je u siječnju ove godine natječaj za gradnju poništen zbog krive procjene vrijednosti radova. Grad je, naime, projekt procijenio na 21,5 milijuna kuna, no stigla je samo jedna ponuda koja je premašivala taj iznos, i to od tvrtki Tigra i Vodotehnika. One su posao dobile na ponovljenu natječaju, a spomenik će graditi za 34,7 milijuna kuna.

VIDEO Bandić na bageru započeo radove na gradnji sljemenske žičare