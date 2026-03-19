FOTO Došle tjedan dana prije očekivanog, ali dobro došle! U Zagreb se vratile rode

Tjedan dana prije kalendarskog početka proljeća u Zagreb su se počele vraćati bijele rode. Prve su uočene u Jakuševcu, zagrebačkom naselju s najviše gnijezda roda, javljaju iz Javne ustanove Priroda Grada Zagreba. Trenutačno su, kažu, iscrpljene od dugog puta pa veći dio dana miruju. – Ove rode zimu provode u središnjoj i južnoj Africi. Odlaze krajem ljeta, a vraćaju se u ovo vrijeme. Za seobu koriste istočnu migracijsku rutu. Putuju u skupinama pa se ponekad ni parovi u naše krajeve ne vraćaju zajedno. Zato trenutačno u gnijezdima možemo vidjeti neke jedinke kako čekaju svoje partnere. Rode su sada jako iscrpljene. Kada povrate snagu, prionut će na gradnju, odnosno popravljanje gnijezda – kazala je Lana Jelić, stručna savjetnica u Javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba.

U Zagrebu je 50 aktivnih gnijezda bijelih roda, a prošle je godine u njima bilo 113 mladunaca. – Bijele rode živi su nam podsjetnik na važnost očuvanja staništa i bioraznolikosti u gradovima i prigradskim područjima. Bijela roda je simbol suživota čovjeka i prirode. Građane potičemo na uključivanje u očuvanje ove strogo zaštićene i ugrožene vrste. Izuzetno bi bilo korisno da gnijezda roda bilježe putem aplikacije iNaturalist – rekla je Nika Dolenc, ravnateljica Javne ustanove Priroda Grada Zagreba.

Dodala je kako s povratkom roda Priroda Grada Zagreba počinje monitoring gnijezda bijelih roda u Zagrebu. Na taj se način prati njihova populacija što doprinosi boljem razumijevanju vrste i njezinu očuvanju.