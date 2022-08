Imate predmet koji vam ne treba? Donesite ga u Dubravu na party razmjene

Kaput, traperice, majicu ili možda neku drugu stvar koja nije potrebna, poput školske torbe ili pernice da i dalje se može koristiti, može se danas popodne odnijeti do Gornje Dubrave, gdje se održava pravi party razmjene. Cilj partyja je njegovati kulturu razmjene, a ne stvaranja otpada i konzumerizma, a održat će se na dvije lokacije - ispred prostora mjesnog odbora Studentski grad te Mjesnog odbora Središte u Dubravi, i to od 16 do 18 sati.

– Razmjena odjeće, obuće i raznih modnih (remenje, šeširi, kape, “đinđe”…) i školskih dodataka (ruksaci, torbe, pernice, torbe za šlape…). Razmjenjujemo sve što je čisto i još nosivo, ne potrgano i korisno. Ovog puta razmjenjujemo i odraslu i dječju robu kao i školske potrepštine.

Napomena: NE donosite donje rublje, potkošulje, čarape, najlonke OSIM ako nisu nikada nošeni i imaju etiketu – poručuju organizatori razmjene, iz portala H-alter.

Može se donijeti maksimalno 10 komada čiste i nenošene obuće ili odjeće, a na lokaciji svari će se pregledati i razvrstati te smjestiti na pregledno mjesti. Osoba može razmijeniti toliko stvari koliko su sa sobom donijeli.