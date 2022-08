Nije dobro: Samo 61% voznog parka tramvaja tehnički je ispravno, a prosječna brzina im je 12,8 km/h

Samo 61 posto voznog parka zagrebačkih tramvaja tehnički je ispravno, a autobusa 79 posto. Prosječna kombinirana brzina buseva i tramvaja je 16,28 kilometara na sat - tramvaji se kreću prosječno 12,75 km/h, što je zapravo povećanje od 0,5 posto u odnosu na lani. Brzina autobusa iznosila je 18,3 km/h, što je za 2,5 posto manje nego 2020. godine.

Da je stanje u ZET-u loše znamo svi, i to godinama, no poslovno izvješće javnog gradskog prijevoznika za 2021. godinu reflektira koliko je to u stvari istinito. Dokument koji je sastavila uprava ZET-a jedna je od točaka nadolazeće sjednice Gradske skupštine, zakazane za 8. rujna, a u njemu se nalaze sve informacije o radu ove tvrtke koja je u 100 postotnom vlasništvu Grada.

I tako dolazimo do podataka s početka ovog teksta, koji su zaista alarmantni. No, treba odmah napomenuti da to što je 60 posto voznog parka tramvaja tehnički ispravno ne znači da na cestu izlaze pokvareni tramvaji. Svi oni moraju biti 100 posto tehnički ispravni kako bi mogli sudjelovati u prometu, objašnjavaju nam iskusni ZET-ovci, no do problema dolazi u slučaju kvara vozila na liniji. Treba li se zbog kvara ili kakvog drugog razloga napraviti zamjena, to će biti teško ili nemoguće, jer je veći dio parkiranih vozila neispravno. Isto je stvar i s autobusima, što je razlog zašto po metropoli vidimo ili se vozimo u vozilima u kojima se vrata teško zatvaraju, ne rade klime ili se prozori teško otvaraju. A posebno je alarmantno to što je koecifijent tehničke ispravnosti za tramvaja za čak 27 posto manji od planiranog, što bi značilo da za optimalno stanje više od 80 posto svih tramvaja u ZET-u treba biti u voznom stanju.

A u poslovnom izvješću ima toga još, pa tako piše da su ZET-ovi prihodi od prodaje i usluga u 2021. godini, kao i proteklima, značajno pali.

– ZET je zabilježio značajno smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i usluga kao posljedični efekt gospodarske krize i smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza uslijed epidemije virusa COVID-19 već u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu, a taj trend se nastavio i u 2021. godine (2019. / 397,5 mil. kn, 2020. / 280,1 mil. kn, 2021. 274,3milijuna kuna) - piše u dokumentu.

No, ukupni prihodi u stvari su veći za 5,2 posto u odnosu na 2020. godinu, te su uprihodili 1,253 milijarde kuna. No, na to povećanje je prvenstveno utjecalo povećanje prihoda od subvencija Grada Zagreba iizdvojenih gradova iopiina s kojima ZET ima sklopljene ugovore o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troskova prijevoza putnika u javnom prometu.

– Prihodi ZET-a ne mogu pratiti troškove jer su socijalna kategorija i ovise o nizu odluka, visini cijena karte koju određuje Grad, subvenciji Grada i broju korisnika besplatnog prijevoza. Subvencija je rezultat razlike svih troškova i ostvarenog prihoda temeljem važećih cijena karata. Budući da je Grad Zagreb izuzetno socijalno osjetljiv, te su zbog toga cijene karata puno niže od njihove ekonomske cijene, Grad nužno financira ZET potrebnom vecom subvencijom. ZET-u ostaje mogućnost povećanja prihoda kroz određene aktivnosti: pojačani marketing, stalne kontrole karata, obavezno otvaranje samo prvih vrata u autobusima, dodatni rad s vozačima i kontrolorima karata i sl - piše u izvješću. Od subvencija gradova i općina u koje voze izvan Zagreba (Velika Gorica, Zaprešić, Stupnik etc) uprihodili su 51,2 milijun kuna. Zanimljivo je i da su se prepolovili prihodi od zakupnina i najamnine svojih poslovnih prostora, opreme i neprodanih stanova. Ukupno su od toga uprihodili oko milijun kuna, što je 53 posto manje u odnosu na 2020. Što se tiče rashoda, navedimo da su na usluge održavanja potrošili 105, 2 milijuna kuna, te da je to 12,5 posto više od godinu prije toga. Najviše je, naravno, potrošeno na održavanje tramvaja, i to novih tramvaja. Njih obavlja vanjska tvrtka, odnosno Končar, a oni za to dobivaju 7,5 kuna po kilometru.

U tvrtki s krajem 2021. godine zaposleno je 3821 radnika, od čega je više od 96 posto, naravno, zaposleno na neodređeno. Zaposleno je 118 novih djelatnika, no ZET je napustilo njih 189. Najviše zbog mirovine (148) i smrti (22), a njih 15 je ili dobilo ili dalo otkaz.

– Navedena brojka prestanka radnog odnosa u 2021. godine se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja, s obzirom da se od 189 radnika kojima je prestao radni odnos, njih 47 odnosi na vozače autobusa (35 mirovina, 6 smrti i 6 otkaza od strane radnika) i 22 na vozače tramvaja (14 mirovina, 3 smrti, 2 otkaza od strane radnika i 3 otkaza ugovora o radu) – piše u izvješću.

No, nisu sve vijesti loše, pa tako u izvješću napominju da i dalje posluju ekonimično, da imaju pozitivni predznak rentabilnosti, te da je njihov pokazatelj financijske stabilnosti veći za 25,7 posto u odnosu na 2020. godinu. Dobili su i 180 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nabavu 65 novih autobusa visoke EURO VI norme, a time će umiroviti 65 autobusa iz postojećeg voznog parka. To namjeravaju napraviti do kraja 2023. godine. Dobili su i 33 milijuna kuna sanaciju tramvajske infrastrukture oštećene u potresu prije dvije godine. Obuhvaća hitne mjere sanacije pruge na 27 lokacija. Prijekt je proveden, pa kažu da je tramvajska pruga na razini prije potresa.