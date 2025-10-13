Imate li toliko? Objavljeno koliko iznosi prosječna plaća u Zagrebu

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1623 eura, što je nominalno 0,6 posto manje nego u lipnju, ali porast za 7,8 posto u odnosu na srpanj lani. Medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 1415 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2347 eura. Najniža plaća zabilježena u proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 946 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za srpanj na razini Hrvatske koja je iznosila 1437 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 186 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 2318 eura, što je pad za 0,6 posto u odnosu na lipanj, ali porast za osam posto u odnosu na srpanj 2024. godine.