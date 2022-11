Idete li u obilazak Adventa, evo što vas čeka na 20 lokacija

Ulazimo u novo izdanje Adventa, koje će potrajati sve do 7. siječnja, a u puna 43 dana uživat će se u blagdanskim delicijama, brojnim koncertima i okićenom gradu. Stoga donosimo i vodič kroz 20 njegovih postaja koje od danas možete obilaziti.

Sve počinje na Jelačić-placu

Adventska svijeća pali se danas u 16.30 sati, a na velikoj pozornici tijekom manifestacije nastupat će brojne folklorne skupine, bendovi i vokalni sastavi. Između spomenika banu i Manduševca pronaći ćete i gastroponudu.

Nema bez Zrinjevca

Ispod krošanja koje krasi više od 30.000 lampica, a pale se večeras u 19.30 sati, smjestile su se kućice u kojima ćete moći kušati tradicionalna blagdanska jela, ali i kupiti ručno rađene dekoracije i igračke domaćih obrtnika i umjetnika.

Klizanje u Ledenom parku

Podno kraljeva kipa na Tomislavcu vratilo se klizalište, a večeras će ga u 18.30 sati otvoriti "Božićna glazbena kutija" u izvedbi Zagrebačkih pahuljica, nakon čega slijedi vatromet. Osim u odličnome provodu na ledu, i ondje će se, dakako, moći uživati u street foodu.

Meka zvana Fuliranje

Popularno odredište za ljubitelje dobre hrane ponovno je na Strossmayerovu trgu, gdje će vas, među ostalim, dočekati specijaliteti Ivana Pažanina i Marija Mandarića, a slušat će se ritmovi soula, jazza i funka.

Oleander uz gastroadute

Na terasu hotela Esplanade, pod novim nazivom "Fooling around by Fuliranje", u deset su se kućica opet doselila poznata imena hrvatske gastroscene, kao što su Mate Janković i Nenad Komes, a u "Under the tree shopu" moći će se kupiti i pokloni.

"Baš naš" otvara TBF

Birani domaći kulinarski znalci, među kojima je i Masterchef trio, odnosno Damir Tomljanović, Stjepan Vukadin i Melkior Bašić, nudit će svoje delicije na platou Gradec, a najavljen je i atraktivan koncertni program koji večeras otvara TBF.

Svratite kod Matoša

Poznati po svojoj retroscenografiji, smjestili su se na vrh Zakmardijevih stuba, gdje ni ove godine neće izostati popularni fotopunktovi, primjerice prozor koji gleda na Zagreb. U devet kućica pripremat će se pak gastronomski noviteti poput konfitirane patke omotane mlincima.

Novi val na Štrosu

Domaći specijaliteti aduti su ponude zapadnog dijela Strossmayerova šetališta, gdje će, uz pravi starozagrebački štih, nostalgiju izazivati različiti ambijenti koji će svaki tjedan donositi atmosferu jednog desetljeća, primjerice četrdesetih ili novog vala.

Winterland s atrakcijama

U zabavni park na Tuđmanovu trgu najviše mami Zagreb eye, panoramski kotač visok 36 metara, s 24 poluotvorene kabine iz kojih pogled puca na cijeli grad, a prvi put u metropoli moći će se isprobati i atrakcije poput Rangera i Sky flyera.

Tekme na Europskom trgu

Osim što će guštati u tradicionalnim blagdanskim zalogajima, posjetitelji će se na EU Adventu zabavljati i uz gastroduele iskusnih chefova, za dobru atmosferu bit će zadužena zagrebačka DJ imena, a pratit će se i utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva.

Žive jaslice na Opatovini

Žive božićne jaslice ove su se godine zbog radova na katedrali morale preseliti pa će uprizorenja zajednice Cenacolo od 17. prosinca biti na obližnjoj Opatovini.

Polarni san u tunelu

Ambijent ledene špilje uz očaravajuće efekte polarne svjetlosti moći ćete iskusiti kroz instalaciju u tunelu Grič. Ove je godine, naime, uređen na temu "Polarni san".

Blagdansko ruho Stare Vlaške

Nova gradska pješačka zona postala je i jedna od novih lokacija Adventa, a njezino blagdansko ruho inspirirao je književnik August Šenoa.

Šetnja do Parka Grič

Nažigači će oživjeti 160 godina staru tradiciju paljenja plinskih svjetiljki uz pratnju prigodnim pjesmama od Kule Lotrščak preko Parka Bele IV. sve do Parka Grič.

Dobra glazba na Katarincu

Advent na Trgu Katarine Zrinske donosi obilje dobroga zvuka, od starih šlagera i hitova iz doba vinila do filmske glazbe, a moći ćete ga slušati dok se grijete toplim napitcima poput kuhanog vina.

Obrtnici u prolazu u Ilici

Svoju lokaciju u prolazu Matice hrvatskih obrtnika u Ilici 49 imaju i zagrebački obrtnici koji će ondje nuditi bogat izbor suvenira i tradicijskih igračaka.

Domaći iz Divljeg srca grada

Tematski obilasci u Zoološkom vrtu inspirirani su bajkama Ivane Brlić Mažuranić, vodit će ih Domaći iz "Šume Striborove", a glavne su atrakcije novi stanovnici, medvjeđi blizanci Kvetina i Albert.

Party u Zimskom vrtu

Svi koji se zapute u Hilton Winter Garden na Radničkoj 21 uživat će u glazbenim nastupima zbora Zagrepčanke i dečki, sladit će se delicijama, a spremno je i klizalište.

Glavni kvart Špansko

Pet kućica s klasičnim adventskim delicijama smjestilo se na Trgu Ivana Kukuljevića, gdje ćete se moći zabaviti uz hitove poznatih pjevača i bendova, a na velikom platnu pratit će se i utakmice vatrenih.

A možete i do Gajnica

Brojne kreativne radionice, koncerti i predstave pripremaju se ispred Centra za kulturu Susedgrad u Gajnicama, a od raznih će se materijala kreirati i trodimenzionalne bajkovite adventske kućice.