Idealno za mačkoljupce: Još samo danas možete posjetiti Svjetsku izložba ovih ljubimaca u zagrebačkom shopping centru

Subota je započela vrlo dinamično u Family Mallu i to već od samog jutra. Samoborske mažoretkinje, White Quartet i finalisti glazbenog showa The Voice Kids Hrvatska svojim su talentom osvojili i natjecatelje i posjetitelje. U vrlo žestokom natjecanju, tijekom cijelog dana, koje se istovremeno vodilo u 14 ringova proglašene su najljepša mačka izložbe, najljepši mačić, kao i one posebne u svim prijavljenim pasminama. Organizator, udruga Felis Croatia, kao jednu od posebnosti izložbe ističe i rozete izrađene s motivima koji krase hrvatske narodne nošnje, koje će dobitnici rado sačuvati kao sjećanje na ovo natjecanje.

Puno je pažnje privukao Best In Show - izbor najljepše mačke, gdje se ocjenjivala svaka sitnica. Natjecanja se nastavljaju i u nedjelju od 9 do 18 sati, s vrlo atraktivnim programom, a u 16 sati birat će se najljepša mačka izložbe. Posjetitelji osim što mogu pogledati mačke, mogu saznati i korisne informacije o prehrani i njezi umiljatih ljubimaca. Mačkoljupce isto tako ispred paviljona čeka vozilo na kotačima s ukusnim street foodom i pićima. Ulaznica za odrasle iznosi 8 EUR, a za djecu 4 EUR i mogu se kupiti na blagajni ispred dvorane ili na poveznici entrio.hr.