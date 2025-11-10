HSLS: 'Zagreb mora biti prostor slobodnog izražavanja i političke zrelosti, a ne selektivne pravde i ideoloških zabrana'

Na današnjoj konferenciji za medije Kluba liberala Gradske skupštine Grada Zagreba, predsjednica Gabriela Bošnjak (HSLS), zastupnica Ivka Odvorčić (HNS) i zastupnica Dina Dogan (Nezavisna lista) osvrnule su se na ključne političke i komunalne teme, naglašavajući važnost liberalne politike, odgovornog upravljanja gradom i transparentnog trošenja javnog novca. Predsjednica Gradske organizacije HSLS-a Grada Zagreba i predsjednica Kluba liberala, Gabriela Bošnjak, otvorila je konferenciju naglasivši da liberalna opcija danas ima važniju ulogu nego ikad — u obrani slobode pojedinca, tolerancije i otpora ideološkoj isključivosti.

„Liberalizam u svojoj srži znači slobodu pojedinca, odgovornost, toleranciju i otpor svakom obliku ideološkog monopola. U vremenu kada se sve češće pribjegava zabranama i isključivosti, naš je zadatak podsjetiti da slobodu ne štitimo selektivno — ili je branimo uvijek, ili je gubimo“, istaknula je Bošnjak. U kontekstu gradonačelnikovih najava o zabrani korištenja simbola, pozdrava i parola povezanih s nacizmom, fašizmom i ustaštvom u gradskim prostorima, Bošnjak je naglasila da je HSLS načelno protiv ograničavanja i zabrana.

„Umjetnost i javni govor ne smiju se sužavati političkom odlukom. No, ako se vlast odluči ići tim putem, tada barem očekujemo dosljednost i jednak tretman svih totalitarizama. Selektivna osuda — samo desnog ili samo lijevog ekstremizma — ne donosi društveni mir, nego ga ugrožava. Takav pristup proizvodi dodatnu radikalizaciju upravo onih koje se pokušava isključiti.“ Podsjetila je da su međunarodna zajednica, Europa i Republika Hrvatska jasno osudile oba totalitarna režima – i nacizam i komunizam, te da je HSLS to učinio još 1998. godine Deklaracijom o idejnom i političkom otklonu od dvaju totalitarizama 20. stoljeća.

„Zagreb mora biti prostor slobodnog izražavanja i političke zrelosti, a ne selektivne pravde i ideoloških zabrana. Klub liberala nastavit će se zalagati za razumnu, uravnoteženu i građansku politiku – onu koja gradi, a ne dijeli; koja brani pravo na različitost, ali i podsjeća da se sloboda nikada ne smije koristiti za poticanje mržnje. Mi ćemo i dalje braniti Zagreb – od niskosti, od mržnje i od svake vrste političke isključivosti“, zaključila je Bošnjak. Zastupnica Ivka Odvorčić (HNS) upozorila je na stanje tržnice Dolac, istaknuvši da je ona od simbola Zagreba postala simbol nebrige i nesposobnosti gradske vlasti. „Tržnica Dolac je simbol Zagreba, srce našeg grada i jedno od najprepoznatljivijih mjesta naše tradicije. Danas je, nažalost, postala simbol neodgovornosti gradske uprave. Nakon potresa 2020. godine Dolac je dobio zelenu oznaku, što znači da je bio siguran i uporabljiv. Današnje urušavanje nije posljedica potresa, nego nečinjenja onih koji su bili zaduženi za održavanje“, rekla je Odvorčić.

Zastupnica je istaknula da građani imaju pravo znati postoje li planovi pregleda i održavanja zagrebačkih tržnica, te je podsjetila da je nova gradska vlast nakon izbora 2021. postavila svoje ljude na čelo podružnice Tržnice Zagreb, ali da se u četiri godine ništa nije učinilo kako bi se spriječila sadašnja šteta. „Srećom nitko nije stradao, ali brojne obitelji ostale su bez prihoda – osobito mesari koji u ovom razdoblju ostvaruju najveći dio godišnje zarade. Danas nemaju gdje raditi, a nitko im ne govori kada će se moći vratiti na Dolac.“ Odvorčić je kao dodatni primjer lošeg upravljanja navela novu tržnicu Vrapče, u koju je uloženo više od tri milijuna eura, a koja je potpuno nefunkcionalna i zjapi prazna zbog građevinskih propusta i neispunjenih tehničkih uvjeta.

U ime Kluba liberala zatražila je od gradske uprave i Tržnica Zagreb: osiguranje privremenih prostora za rad mesara i zakupaca, objavu jasnog plana sanacije s rokovima, utvrđivanje odgovornosti i smjenu odgovornih, dostavu plana redovitog održavanja tržnica, obeštećenje zakupaca u visini 60% prihoda za svaki dan izgubljen zbog sanacije. „Dolac i zagrebačke tržnice nisu samo tržnice. One su naša tradicija, identitet, ponos i turistička atrakcija Zagreba. Gradska vlast ponovno dokazuje da nije dorasla zadatku upravljanja glavnim gradom. Građani skupo plaćaju njihove promašaje, nemar i nerad“, zaključila je zastupnica.

Zastupnica Dina Dogan (Nezavisna lista) predstavila je dopune i izmjene zaključka o financiranju udruga u Gradu Zagrebu, naglasivši potrebu za većom transparentnošću i odgovornošću u trošenju javnog novca. „U 2024. godini udrugama je isplaćeno oko 5,9 milijuna eura, dok je u 2025. do 31. listopada već izdvojeno 4,6 milijuna eura. Građani imaju pravo znati na što se taj novac točno troši i koji su učinci tih potpora – osobito u trenutku kada se grad suočava s infrastrukturnim problemima i zapuštenošću javnih prostora“, istaknula je Dogan Upozorila je i da dvije godine nakon odrona na odlagalištu otpada Jakuševec građani i dalje nemaju potpunu istinu o uzrocima nesreće. „Gradonačelnik se poziva na nalaz sudskog vještačenja, koji koristi za političku komunikaciju, umjesto da javnosti omogući cjelovit i transparentan uvid u dokument. Odgovornost gradske vlasti je neizbježna – jer ako je problem bio poznat, zašto se ništa nije poduzelo, a ako nije, zašto se sada selektivno tumači sudski nalaz“, rekla je Dogan.