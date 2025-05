Hod za život blokirat će centar Zagreba: Obustavlja se promet tramvaja, policije će biti posvuda

Zbog održavanja manifestacije „Hod za život“, jutros će biti obustavljen tramvajski promet trasom povorke. Točnije, od 11 do 13 sati, bit će obustavljen promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, Zrinjevcem te Frankopanskom i Savskom sjeverno od Vodnikove. Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama kako slijedi:



Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Savski most - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni Kolodvor - Ulica Kneza Mislava - Borongaj

Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima, poručili su dodatno iz Policijske uprave zagrebačke.