Hoćemo li žičaru do Sljemena plaćati 50 kuna?

Ne možeš letjeti visoko ako su ti krila kratka. Ili, u ovom slučaju, ako ti je novčanik plitak. Pedeset kuna, kalkulira se posljednjih dana, trebala bi koštati karta za prijevoz novom sljemenskom žičarom, i to u jednom smjeru, što će reći da bi prosječnu obitelj izlet na zagrebačku goru, uzme li se da djeca obično imaju popust, mogao stajati oko tristo kuna.

Mogao – jer su nam u ZET-u službeno odgovorili kako “cijena karte za vožnju još nije definirana”. U Gradu, pak, neslužbeno doznajemo da su se neki iznosi spominjali, ali nijedan nije konačno prihvaćen.

Sigurno neće biti 11 kao prije

– Razgovarali smo o pedeset kuna, ali i, recimo, o trideset. Ne znamo još jer će to ovisiti o puno faktora. Sigurno je samo da će karta biti skuplja od 11 kuna u jednom smjeru, koliko je koštala u staroj žičari – kažu nam u gradskoj upravi, u kojoj su objasnili i da se proučava kolika je cijena vožnje žičarama diljem Europe.

Video - Radovi na donjem dijelu Sljemenske žičare

Ti bi iznosi mogli biti jedan od faktora za formiranje sljemenskog ceha iako se naše gondole od inozemnih razlikuju ponajprije po tome što uglavnom prevoze “domaće”, a manje služe turistima. Ista je shema, primjerice, u Sarajevu, gdje su zato čak formirane dvije cijene pa se strancima put do Trebevića naplaćuje 80 kuna, a “lokalcima” 25. Jedna je cijena, s druge strane, vožnje do Untersberga u Salzburgu, koja košta 25 eura, a ondje se naplaćuje “đir” i psima, osam i pol eura. U Barceloni je vožnja 11 eura, u Italiji iznad Etne 30 eura, a sve spomenute žičare dužine su do dva kilometra.

Do Sljemena će se, pak, prelaziti trasa nešto duža od pet kilometara, a za usporedbu, otprilike kilometar manje prelazi se do Matterhorna, gdje vožnja gondolama stoji sto švicarskih franaka.

Bolje specifikacije – skuplje

Naravno, ta je žičara boljih tehničkih specifikacija od one koja trenutačno niče iznad Gračana i kojom bi se Zagrepčani trebali prvi put provesti sljedeće godine na Dan grada. A i to će se valjda, pri formiranju cijene, uzeti u obzir.