Gradska groblja organiziraju turu kremacijskim prostorijama i rashladnim komorama. Svi su dobrodošli

Oni koji su se oduvijek pitali kako izgleda unutrašnjost krematorija, ove subote odgovor na svoje pitanje mogu dobiti na Mirogoju. Ususret blagdanu Svih Svetih, ove subote Gradska groblja organiziraju "Dan na Krematoriju", jedinstvenu manifestaciju u sklopu koje će zainteresiranima omogućiti razgled kremacijskih prostorija, prezentirati procese te odgovarati na postavljena pitanja novinara i znatiželjnika.

U planu je, javlja Zagrebački holding, ugošćivanje manjih grupa građana, do 15 osoba, no ako se pokaže interes za većim grupama, organizirat će se i dodatan termin. Posjet kremacijskim prostorijama uključuje desetominutnu uvodnu prezentaciju, šetnju od velike dvorane kroz odar, manipulativni hodnik i rashladne komore, do kremacijskih peći te 10 minuta za pitanja i odgovore.

Zainteresirani obilasci Krematorija za građanstvo trajat će od 11 do 15 sati, a predviđeno je da bude osam grupa po 15 ljudi.