Zagrebačke kandidate pitali smo tko im plaća račune: Neki dobivaju opomene, jedan ima PTSP od bankomata...

Većinom su “štreberi”, ima i kampanjaca, a neki su to prepustili boljim polovicama. Iako smatraju da su režije u metropoli preskupe, uredno ih podmiruju. Gradonačelničke kandidate pitali smo tko plaća račune u njihovu kućanstvu te imaju li iskustva s opomenama i ovrhama. Potonje su nam priznali tek rijetki, a među njima i obnašateljica gradonačelničke dužnosti Jelena Pavičić Vukičević.

– Zna mi se dogoditi da zaboravim na vrijeme platiti račun za vodu jer dolazi zadnji – otkrila je. U te svrhe koristi internet-bankarstvo, a onima koji režije ne mogu platiti namjerava pomoći “zapošljavanjem i podizanjem životnog standarda”.

Nezavisna kandidatkinja Vesna Škare Ožbolt kućno je računovodstvo prepustila suprugu.

– Vrlo je pedantan. Ima svoju Excel tablicu gdje vodi evidenciju – govori. Ovrha, dodaje, nije imala, no stigla joj je jedna opomena zbog neplaćenog računa za telefon. Redovito prati i komunalne obavijesti otkako joj se dogodilo da je previdjela onu o privremenom isključenju struje i vode u njezinoj ulici, a prijatelji samo što joj nisu stigli na objed.

Pomoć za siromašne

– Htjela sam ih oduševiti svojim kulinarskim umijećem, no to je bilo nemoguće. Sjela sam i rekla si: “Nemoj paničariti”. Potom sam dio hrane naručila, a kolače pokupila u obližnjoj slastičarnici – smije se Vesna Škare Ožbolt. Cijene režija u Zagrebu, napominje, previsoke su, a kao najveći problem izdvaja starost vodovodnih cijevi, koje u svom mandatu, osvoji li ga, namjerava sanirati. Opomenu zbog neplaćenog telefonskog računa dobio je i Mostov kandidat Zvonimir Troskot.

– Stigla mi je kada sam ulazio u Sabor i prenosio broj na drugog operatera – objašnjava. I on kao najveći problem gradskih komunalnih usluga navodi cijenu vode, no pronašao je i razne načine da režije u gradu budu manje.

– Uštedjeti se može i na sitnicama, primjerice na izbacivanju onih marketinških brošura koje dobivamo uz račune – navodi Troskot, koji kao najzabavniju zgodu s gradskim službama izdvaja pak vožnju biciklom djelatnika Čistoće.

I SDP-ov Joško Klisović račune plaća redovito internetom, a brine se, kaže, i o razvrstavanju otpada. Dosad nije imao iskustva s ovrhama i opomenama, no pomoći će, kaže, onima kojima se to dogodi te, postane li gradonačelnik, uvesti kriterije za sufinanciranje režija. HDZ-ov kandidat Davor Filipović račune također uredno podmiruje internet-bankarstvom i nije bio u situaciji s ovrhom, a i on ističe da će imati sluha za one koji se nađu u toj situaciji.

– Digitalizirat ću usluge i pojačati komunikaciju s građanima. Prije samog postupka kontaktirat će ih se kako bi se pronašlo rješenje – govori.

Internet-bankarstvom račune uredno plaća i kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji smatra da je cijena usluga prevelika, a način obračuna zamršen.

– Treba sve pojednostaviti, a socijalno ugroženima pomoći ili ih osloboditi plaćanja. Pogledajte samo strukturu cijene vode ili način obračuna plina i struje i sve će vam biti jasno – poručuje šef DP-a.

Stvar je u potrošnji

Iskustva s ovrhama nema ni Fokusov kandidat Davor Nađi, ali, kaže, znao se sporiti oko nekih računa, što je riješeno u njegovu korist. Prvi korak i njemu bi bio rješavanje problema vodooprskbe te digitalizacija i optimizacija procesa.

– Riješit ćemo višak uhljeba i smanjiti namete poduzetnicima početnicima. Onima koji imaju problema s plaćanjem Grad treba pomoći da stanu na noge – ističe.

U svom je kućanstvu za plaćanje računa zadužena i Anka Marak Taritaš, čelnica GLAS-a, kojoj se znalo dogoditi da ih pobrka i krivo uplati, no u takvim bi situacijama telefonski riješila zavrzlamu.

– Najveći je problem u Zagrebu voda. Čovjek troši otprilike pet kubika mjesečno, no računi za vodu znaju biti veći zbog gubitka na mreži – objašnjava. I ona je imala je razne zgode s gradskim službama, a posljednja koju pamti dogodila se nedavno.

– Pokojnog sam gradonačelnika na jednoj od sjednica nakon potresa podsjetila da je stari običaj čišćenja ulica zamro u Zagrebu. Kako je bio specifičan čovjek, idućeg je dana poslao čistače da operu moju ulicu, a ostale preskočio – smije se nekadašnja ministrica graditeljstva. I HNS-ov kandidat Željko Uhlir vodu ističe kao glavni komunalni problem.

– Jako je iritantno što nas se stalno upozorava da je štedimo, a iz ispucalih cijevi iscuri i do 40-50 posto pitke vode – kaže Uhlir. U njegovoj je obitelji za račune zadužena supruga.

– Ne plaćamo ih svaki mjesec, čekamo da se skupe za dva, tri pa ih onda riješimo sve skupa. Kada nam je potres uništio zgradu, pogubili smo dio računa. Razletjeli su se na sve strane pa su stigle opomene, no i to smo riješili – kaže. Obiteljskim računovodstvom ne bavi se ni nezavisni kandidat Ljubomir Majdandžić.

– Mi koji želimo mir u kući brigu o računima prepuštamo suprugama – smije se on. Cijene režija u Zagrebu, smatra, previsoke su jer se ne naplaćuju prema stvarnoj potrošnji.

Humaniji pristup

– Računi za komunalije trebali bi se mjeriti prema osnovnim veličinama, a to su duljina, masa, vrijeme, svjetlosna jakost... Ne može se naplaćivati grijanje po četvornom metru! Zbog toga imamo i do 30 posto veće račune u odnosu na stvarnost – objašnjava. Ako postane gradonačelnik, dodaje, oni koji ne mogu plaćati struju i grijanje, dobit će ih besplatno.

Anegdota s radom službi nema Marina Pavković, kandidatkinja inicijative Obnovimo Zagreb, jer tu, kaže, ništa nije zabavno.

– Usluga je preskupa, a voda curi na sve strane – ističe. Račune plaća sama, a opomene su joj znale dolaziti u vrijeme godišnjeg odmora, no riješila bi ih po povratku.

Probleme s ovrhama iskusio je zato Herman Vukušić, kandidat novoosnovanih Agramera.

– Ne bih bio obični smrtnik da mi se to nije dogodilo. Jedan naš teleoperater slao mi je račune na nepostojeću adresu pa ih nisam ni mogao platiti. Stvar je riješena sudski u moju korist, ali znam kako je to imati PTSP od bankomata – kaže Vukušić. Zbog cijene vode njegova stranka u programu ima i projekt postavljanja novih vodomjera koji bi se probno izveo na zgradama u Novom Zagrebu. A bude li uspješan, nove bi vodomjere ugradili i u ostatku metropole.

– Uveo bih i humaniji pristup kada je riječ o ovrhama. Računi se, dakako, moraju plaćati, ali ne smijemo dozvoliti da ljudi imaju svakodnevni strah od bankomata – ističe. Smanjenje režija nudi i nezavisni kandidat Mirando Mrsić, koji također plaća račune netbankingom.

Tomašević bez odgovora

– Usluga ne odgovara cijeni, osobito kada je riječ o Čistoći i vodovodu. Zbog toga namjeravam smanjiti cijenu vode za 10, a parkiranja za 50 posto – navodi Mrsić.

Smanjenje cijena obećava i Ivan Valek iz inicijative “Glavu gore, maske dolje”.

– Kubik vode u gradu je prije 20 godina stajao tri kune, a danas je 25. Kada se vodovod zbog skupog pročišćivača privatizira, bit će još dvostruko skuplji – poručuje vodni arhitekt.

Ovrhu je, ali greškom, dobio i Milivoj Špika, kandidat platforme Umirovljenici zajedno. On bi probleme gradskih službi riješio decentralizacijom jer je dosad, kaže, sve ovisilo o volji jedne osobe. Nezavisni kandidat Ivica Relković smatra da problem ne leži samo u cijeni već i u odnosu službi prema građanima.

– Nekvalitetne komunalne usluge pružaju na još gori način i glavni preokret dogodit će se u promjeni takvog odnosa – kaže.

Od 17 kandidata, koliko ih je trenutačno u utrci, na naša pitanja nije odgovorio samo Tomislav Tomašević iz platforme Možemo!, pri čemu su ga iz njegova stožera opravdali prezauzetošću.•