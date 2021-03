Što su sve kandidati na lokalnim izborima obećali građanima: Tvornica cjepiva, AC/DC na Poljudu...

Obećat će most i ondje gdje rijeka ne prolazi – kakvi su političari, svojedobno je opisao Nikita Hruščov, a je li zaista tako, odlučili smo provjeriti ususret lokalnim izborima. Manje od dva mjeseca dijeli nas do zaokruživanja omiljenog imena na listićima, a čuli smo već zaista svašta. Besplatni će biti vrtići, ukidat će se prirezi, digitalizirat će se gradske uprave, revidirati broj zaposlenih, gradit će se tvornice cjepiva protiv karcinoma, povratnici iz Irske sa sobom će dovoditi po jednog Irca, na Svetog Duju Poljud će “zatresti” Guns’n’Roses, AC/DC i Metallica.

Oporba ne spava mirno

Potreba prošlosti upravo je obećanje, a prekršena riječ poslije toga jednostavno je potreba sadašnjosti, kažu mudri ljudi, ali da se obećanja ipak ne zaborave, najambicioznija, s još pokojom “svakodnevnom izjavom”, odlučili smo pobrojiti u nastavku. Davor Filipović, kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika, jamči, tako, da će u roku od godine dana, pobijedi li na izborima, sagraditi tvornicu u kojoj će se proizvoditi cjepivo protiv koronavirusa, ali i protiv karcinoma.

– Kao prvo, to je tvornica cjepiva protiv COVID-a koje će se temeljiti na najnovijim tehnologijama. Ako mogu Belgija i Njemačka, ako je najavljena sada i u susjedstvu, ne vidim zašto mi ne bismo mogli postati centar izvrsnosti što se tiče biofarmaceutske industrije. Ovo je grad u kojem je izmišljen Sumamed. Neću dopustiti onima koji misle da je uspjeh rezerviran za druge, da ne dopuste nama da budemo lider u tom području – pojašnjavao je Filipović, koji je prije desetak dana posjetio Glazbeno učilište Elly Bašić. Ispred škole htio je reći kako je upravo njegova stranka zaslužna za novac koji je iz EU stigao da se ustanova obnovi, ali čitavu svitu potjerala je ravnateljica, pozvavši policiju jer je Filipović stigao nenajavljeno. Bavio se taj rođeni Sarajlija i Đorđem Balaševićem, rekavši da zna samo jednu njegovu pjesmu, “Nikad kao Bane”, ali i da ne zna pročitati natpis koji je nakon kantautorove smrti postavljen u Ilici. “Bećarac” je tad stajao kod Name – na ćirilici. Otkad se on kandidirao za vođu metropole, pojasnio je Filipović, “oporba ne spava mirno”, a nisu spokoj u noći imali ni oni koji su nakon njegovih izjava pokušali razlučiti što je zapravo mislio. Govorili su HDZ-ovci da je njihov kandidat zapravo htio da se Imunološki zavod ponovno postavi na noge, što nije loša ideja, a “cjepivo protiv karcinoma” u biti je ono protiv HPV-a.

A nema samo Filipović problema s tumačenjima. Prošli tjedan Varaždin su iznenadili leci koje je, s računima za grobnu naknadu, svojim sugrađanima dostavio HDZ-ov kandidat za gradonačelnika i direktor Parkova Alen Runac.

“Zahvaljujući vama, naše groblje je najljepše u Europi”, ispod svoje fotografije napisao je Varaždincima Runac, a na poleđini letka pobrojio što je sve na groblju dosad napravljeno i koji su planovi za budućnost. Gradski SDP na čelu s Miroslavom Markovićem proglasio je to morbidnim.

– Da nije tragično, bilo bi komično. Smatra li Runac da će mrtvi, po već viđenom modelu HDZ-a u drugim dijelovima Hrvatske, glasovati ili smatra da je i najgora reklama dobra reklama? – pitali su se u SDP-u, čiji se kandidat u Osijeku Goran Kušec zakvačio s Berislavom Mlinarevićem, nezavisnim kandidatom kojeg podržavaju Domovinski pokret i Most. Irska je bila u pitanju.

– Reagiranje na g. Mlinarevića koji je, nakon jedne od dugotrajnijih “deep house” seansi koje toliko voli slušati, načisto šiznuo što sam čestitao Dan Sv. Patricka našim Osječanima u Irskoj. Gospodine “nezavisni”, ja sam pozvao mlade Osječane da se na Sv. Patricka vrate i povedu svaki po jednog prijatelja Irca i da ih upoznaju s ljepotama našega grada – što je bila okosnica sukoba, pojasnio je Kušec, koji je nedavno Osijek sa suradnicima obišao na biciklu, pa u posebnom videu najavio da će sad ta prometala “donirati potrebitima”. Na video odlučio se i Vice Mihanović, kandidat za prvog čovjeka Splita, kojem će jedan od slogana za izbore biti “ViceGradonačelnik”. Društvene mreže već su se pozabavile tom sintagmom, govoreći kako Mihanović možda ne zna da je vicegradonačelnik zapravo zamjenik gradonačelnika, za što se on uopće ne kandidira, ali vratimo se mi s mreža na video.

Dati onima koji nemaju

Podržao je HDZ-ovca glazbenik Jole, koji je rekao da je Mihanović “u jednu ruku ozbiljan, odgovoran i vrijedan, a u drugu stranu prvi i kada se treba družit’, zabančit’, narizat’, peć’”. Voli “i zapivat”, kaže Jole, ali “nije neki pjevač”. Da je “kao dječak bio prekrasan prodavač te je uvijek znao prodati”, prisjetila se prodavačica sa splitskog pazara Radojka Tadić koja je za Mihanovića rekla i da ga “oduvijek krasi poštenje”.

Kad smo kod Splita, ne možemo bez HSS-ova kandidata Siniše Vuce, koji je obećao Metallicu, Guns’n’Roses i AC/DC na Svetog Duju, ali i da će “uhljebe staviti na minimalac”, ukinuti prirez, kao i komunalnu naknadu za proizvodne djelatnosti. Pomagat će one koji su pogođeni koronakrizom, ali i “uzeti od onih koji puno zarađuju i to dati onima koji nemaju”. Bit će, kaže, volonter. A bio je, pa će biti i dalje, i Željko Kerum, kao što sam kaže. Sve će, veli, nastaviti.

– Tamo gdje sam stao; vrtići, škole, dica, studenti, penzioneri. Grad Split je bogat grad. Ima puno novca, puno kapitala, puno imovine – rekao je Kerum pa objasnio kako se “pametnim vođenjem grada može doći do prihoda” kojim će se pomoći penzionerima, a studentima i onima koji završe srednju školu mora se omogućiti rad. A raditi u Krapini htio je i Damir Novina, koji je 30 godina bio u HDZ-u, a na sljedeće će izbore kao zamjenik SDP-ove kandidatkinje Irene Šafranko.

– Avanturist sam u duši. Volim ekstremne sportove i nalet adrenalina. Zato sam i napravio ovaj politički skok u karijeri – promjenu zdesna nalijevo pojasnio je Novina.