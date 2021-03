Kandidati za metropolu odgovarali na pitanja o gradu: Filipović kazao da najviše voli Zagrepčanke

Ne planirati znači planirati neuspjeh. Pišu, zato, kandidati za zagrebačkog gradonačelnika svoje programe, a dok svi oni ne ugledaju svjetlo dana, pretendenti na funkciju prvog čovjeka metropole pomalo otkrivaju djeliće onoga za što će se zalagati. Neki bi besplatne vrtiće i knjige, drugi digitalne platforme na kojima će se moći prijavljivati sumnje u nepravilnost rada gradske uprave, treći bi ukidali status roditelja odgojitelja, a četvrti “poboljšali mjeru” i mamama dopustili da rade barem pola radnog vremena. Revizije trenutačnih financija metropole u planu su, više-manje, svima, a dok se oni muče s onime što bi, a što ne bi trebalo, mi smo im odlučili postaviti jedno osnovno, na prvi pogled dosadno pitanje. Što je u Zagrebu najbolje, a što najgore?

Jednostavnije ne može, mislili smo, ali odgovori će pokazati da nije baš tako. Klijentelizam, korumpiranost i ine riječi zaokupile su veći dio ispitane šestorke, koja je uglavnom ljude izdvojila kao najveću prednost glavnoga grada, a neki su na pitanje odlučili odgovoriti posve osobno pa su kao najbolje u gradu isticali lokacije na kojima vole provoditi vrijeme i – žene.

Tomislav Tomašević: Ljudi su najveća snaga, ali su neiskorišteni

Najveća snaga grada Zagreba su ljudi, naše sugrađanke i sugrađani. Zagreb je gospodarsko i znanstveno središte Hrvatske, grad s najvećom koncentracijom obrazovnih, istraživačkih, tehnoloških i kreativnih potencijala, te velikom populacijom obrazovanih i motiviranih ljudi iz svih krajeva Hrvatske i regije, s raznolikim iskustvima i znanjima. Svih dobi, žene i muškarci različitih životnih iskustava i obrazovanja, koji profesionalno obavljaju svoj posao, koji vrijedno pomažu susjedima, koji aktivno čine svoju četvrt i grad boljima, oni su najbolje što Zagreb ima.

No, zbog nefunkcionalnog, klijentelističkog i koruptivnog načina dosadašnjeg upravljanja Zagrebom nijedan od njihovih potencijala nije dovoljno iskorišten. S njima zajedno možemo Zagreb učiniti gradom boljeg i kvalitetnijeg življenja, na putu prema pravednijem i zelenijem društvu budućnosti.

Joško Klisović: Najgora je zapuštenost grada, prioritet je obnova

Najveći problemi grada Zagreba su korupcija i klijentelizam. Upravo su godine lošeg upravljanja pretvorile naš grad u najzapušteniju europsku prijestolnicu. Moj prioritet bit će obnova i razvoj grada. Ne samo porušeni dio u potresu, već cijeli grad. Gradu je potrebna temeljita rekonstrukcija, no nju želim realizirati uz očuvanje one prepoznatljive vizure Zagreba. To podrazumijeva i uređenje Zagreba koji nema odgovarajući model zbrinjavanja otpada. Zakrčene prometnice, loša infrastruktura, prastare vodovodne cijevi, kulturni centri, kazališta i poglavito građani vape za novim licem, novim idejama i novim životom.

Najveća prednost grada Zagreba su ljudi. Želim da ljudi ne izgube vjeru da se i kod nas može uspjeti svojim znanjem i vještinama na pošten način. Gradovi su oduvijek bili centri inovacija, a moj je cilj omogućiti svim građankama i građanima Zagreba da ostvare svoj potencijal i aktivno sudjeluju u stvaranju pametnog, održivog, tehnološki naprednog grada zadovoljnih ljudi u kojem se kvalitetno živi.

Davor Filipović: Upravljanje neodgovorno, Zagrepčanke neupitne

Najgore je neodgovorno i netransparentno upravljanje javnim financijama, što dovodi do brojnih afera koje koče razvoj Zagreba. Kao ekonomist, znam kako tome stati na kraj, za razliku od Tomaševića koji jasno proklamira politiku “sjaši Kurta da uzjaši Murta” – smjenu Bandićeve garniture i, kako je najavio, dovođenje svojih doušnika na upravljačka mjesta, neovisno o njihovoj sposobnosti, znanju, poštenju i obrazovanju. Najbolje je to što je Zagreb višestoljetni svjetski grad čija perspektiva, uz kvalitetno upravljanje, ne može doći u pitanje.

I, naravno, Zagrepčanke. To mislim uvijek, a ne samo danas, na 8. ožujka, kad odgovaram na vaša pitanja.

Zvonimir Troskot: Maksimir pluća grada, promet nepodnošljiv

Najbolji mi je u Zagrebu park Maksimir, a najgore su gužve u prometu. Maksimir volim od djetinjstva, ondje sam se igrao, išao u Zoološki, a kasnije trčao, šetao s obitelji i prijateljima. I danas volim onamo ići, pogotovo duboko u Maksimir, gdje sam se neko vrijeme bavio i orijentacijskim trčanjem. Taj park doživljavam kao pluća Zagreba. Jutarnje gužve na prometnicama posebno su me živcirale kad sam radio u zapadnom dijelu Zagreba i s istoka mi je ujutro trebalo po pola sata do 45 minuta da dođem kamo trebam. Žalosno je što se gubi toliko vremena, to treba mijenjati.

Vesna Škare-Ožbolt: Srdačni i pristupačni ljudi, loša infrastruktura

Najbolji u Zagrebu su ljudi. Posebno se ponosim kad ih vidim na špici, lijepo odjevene, dobre, srdačne i pristupačne. A loša je infrastruktura, komunalna davanja su jako velika, a usluga je na vrlo niskoj razini, pogotovo u istočnim i zapadnim dijelovima te dijelom i u sjevernom dijela gradu gdje nema ni kanalizacije ni vode. A ni asfalta, u što sam se uvjerila prekjučer kad sam bila na ručku kod ljudi do kojih se može doći samo prašnjavim putem.

Miroslav Škoro: Grad pun talentiranih, ali i s bezbroj afera

Najbolji u Zagrebu su građani, njihov elan, rad, nada i dobra volja, koji unatoč općem stanju u Zagrebu i domovini čuvaju temeljne ljudske vrijednosti i bude optimizam u bolje sutra. Puno mladih obitelji, djece, učenika i studenata bogatih talentima svake vrste poseban su dar kojem treba posvetiti posebnu pozornost. Oni su bilo grada. Ne treba mijenjati socijalne mjere vezane uz pomoć ugroženim skupinama poput umirovljenika i osoba s invaliditetom te poticanje i pomoć obiteljima s više djece. Za pozdraviti je koncept besplatnih udžbenika za školsku djecu. Te programe treba i jačati!

Ono što treba izdvojiti kao najlošije su poslovanje, netransparentnost javne nabave i s tim u vezi nepovjerenje građana, te korupcija i klijentelizam, koji su se duboko utkali u upravljačke strukture grada Zagreba. Zbog ovakvog stanja, stvara se atmosfera zabrinutosti, apatije i beznađa. Na žalost, najgore bi se u Zagrebu moglo dugo nabrajati, a posebno se može istaknuti nepregledna lista afera u zadnjih 20 godina, činjenica da gotovo svaka gradska investicija košta znatno više od natječajem postignute cijene. Grad Zagreb jako zaostaje po pitanju kvalitete javnog prometa i kvalitete zraka, a po gospodarenja otpadom na samom je dnu ljestvice europskih prijestolnica.