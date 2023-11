Grad Zagreb ponovno priprema projekt za neukrotive kreativce koje planiraju i nagraditi. Evo o čemu se radi

Kraj studenog bit će u znaku invoacija za poboljšanje uporabe gradskih prostora jer upravo će se od 24. do 26. studenog održati drugo izdanje hackathona u organizaciji Grada i ZICERA. Njega će na sutrašnjoj konferenciji za medije predstaviti zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, a naziv je "Rezervacija i pregled raspoloživih gradskih prostora".

Cilj hackathona je upoznati širu javnost s aktivnostima projekta i s inovacijama koje Zagreb uvode u digitalno doba. Hackathon Rezervacija i pregled raspoloživih gradskih prostora ima zadatak kreirati rješenje problema koje će građanima omogućiti na lako pretraživ i javno dostupan način uvid u raspoloživost gradskih prostora i mogućnost njihove rezervacije. Kroz natjecateljski duh i inovativnost sudionika, želi se oblikovati rješenje koje će građanima Zagreba otvoriti digitalna vrata gradskih prostora.

Kako stoji na mrežnim stranicama Hackl Hackathona, kreiranje rješenja za rezervaciju i praćenje raspoloživosti gradskih prostora može biti izazovno, ali donosi brojne koristi kako za korisnike prostora, tako i za vlasnike ili upravitelje tih prostora. Hackathon stoga poziva programere, dizajnere, studente, ekonomiste, osnivače startupova, urbaniste, novinare, IT-jevce i entuzijaste na jedinstveno natjecanje na kojemu će sudionici biti grupirani u multidisciplinarne timove. Uz podršku stručnjaka i u malim grupama njihova će inovativnost stvoriti finalni rezultat: digitalno rješenje za prikaz raspoloživosti i rezervacije gradskih prostora.

Najbolji timovi osvojit će nagrade iz vrijednog nagradnog fonda. Prvoplasirani tim dobit će i mogućnost nastavka suradnje s Gradom Zagrebom do finalne realizacije projekta. Cilj je da Grad Zagreb do kraja implementira pobjedničko rješenje te ga ponudi građanima kao još jednu digitalnu uslugu za praćenje raspoloživosti i rezervacije gradskih prostora. HACKL je drugi u nizu gradskih hackathona kojim će se uz uključivanje šire javnosti i stručnih krugova razvijati javna gradska IT rješenja.

