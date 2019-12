Glazbu puštali sami sebi, a evo koliko su DJ-evi na Savi zaradili

Kažu da ništa ne peče kao zima, ali hvala bogu, mi imamo Gradsku upravu koja nam omogući da nas zimi ipak peče ljeto, i to ono na Savi. Zaboravili su ga sad već pomalo svi, što je i logično jer je završilo prije tri mjeseca, a realno, velik dio Zagrepčana nastojao je taj spektakl od 13 milijuna kuna ne zapamtiti dok je još trajao, ali evo nam sad još jednog malog iznenađenja.

Dugo su aktivni

Iz Gradskog ureda za kulturu na račun Radio Deejay d.o.o. sjeda 131.812 kuna i 50 lipa za njihov program “Radio Deejay – Ljeto na Savi”. Ako se pitate tko su sad ti, to je firma koja je uz rijeku puštala glazbu. Ili, preciznije, to su oni momci koji su većinu dana sami sebi miksali svjetski poznate muzičke uspješnice. E sad, da budemo sasvim pošteni jer DJ-evi su svoj posao odrađivali s publikom ili, češće, bez nje, pitali smo Grad na koji je način baš Radio Deejay odabran za angažman na Savi te po kojem je ključu određeno da taj njihov program stoji gotovo 132 tisuće kuna. Mislili smo da je u pitanju bio neki natječaj pa su onda birali najbolji program, ali ukratko, iz Gradskog ureda za kulturu na pitanje kako je tvrtka dobila posao, kažu nam “eto, pa tako”. Parafrazirali smo to jer objašnjenje od jedne stranice teksta koje nam je poslala pročelnica za kulturu Milana Vuković Runjić, a koje uglavnom opisuje čime se firma bavi i ne odgovara na dva naša konkretna pitanja, baš se tako može sažeti.

– Izvješćujemo vas kako je Radio Deejay dugi niz godina aktivni sudionik glazbene scene na području elektroničke i zabavne glazbe te organizira edukativni program DJ Akademije u sklopu kojega se polaznici imaju priliku upoznati s glazbenim žanrovima i razvijati svoju kreativnost i glazbeni izričaj – kako je raznovrsna ta tvrtka govori nam pročelnica pa dodaje da je to i “prva hrvatska DJ škola pokrenuta 2005. godine, koja je do sada obrazovala više od 600 polaznika u 20 generacija i jedina je takva institucija u ovome dijelu Europe koja okuplja renomirane predavače s golemim iskustvom rada”. Kazala nam je Milana Vuković Runjić i da su programi DJ Akademije financirani i putem javnih potreba u kulturi, “kroz djelatnosti Inovativne umjetničke i kulturne prakse, a kojima se podržavaju i drugi brojni programi udruga i umjetničkih organizacija čiji su programi zbog svoje inovativnosti i prepoznatosti na međunarodnoj razini od iznimnog značenja za razvoj kulture i prepoznatljivosti Zagreba”.

Dodala je i kako se pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga programa na djelatnosti Inovativne umjetničke i kulturne prakse primjenjuju, između ostalih, i kriteriji kao što je znatan udio mladih umjetnika u kreiranju programskog sadržaja, ali kakav je točno program Radio Deejay predložio za Savu, nije nam otkrila. Spomenula je, zato, pročelnica da DJ Akademiji tvrtke čiji je vlasnik Josip Ćurković, a direktor Jurica Jug, strukovno pokroviteljstvo daje i Hrvatska glazbena unija.

Ukupno 13 milijuna

– Ovim programom podupire se afirmacija urbane kulture, budući da su tijekom održavanja projekta Ljeto na Savi, nastupili brojni mladi DJ-evi koji su dobili prvi put priliku predstaviti se široj publici na otvorenom prostoru – kako su ih ama baš svi na Savi vidjeli govori nam pročelnica Gradskog ureda za kulturu, a za kraj se djelomice dotaknula jednog od pitanja koje smo joj postavili. Rekla je da se program održavao tijekom srpnja, kolovoza te dio rujna na dvije lokacije, a troškovi se odnose na usluge nastupa mladih DJ-a te korištenja tehničke opreme, DJ mix pulta i ostale popratne tehnike potrebne za nastup. Podsjetimo, iz Grada su već ranije obavijestili kako je manifestaciju uz rijeku, koja je koštala 13 milijuna kuna posjetilo 16 tisuća ljudi, što otprilike znači da se po čovjeku za ludu zabavu izdvojilo više od 800 kuna.