SO DO – EL SISTEMA HRVATSKA, uz podršku Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i projekta „Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku“ te svog stalnog partnera Centra za kulturu i informacije Maksimir, pozivaju Vas da poslušate kako glazba spaja, ujedinjuje različitosti, širi ljubav i dobre vibracije.

Pozivamo Vas na prvi koncert u ciklusu „Glazba od djece za svijet i od svijeta za djecu“, a pod nazivom Glazba i svijet. Izvođači su djeca i mladi različite dobi, različitog predznanja i možda nekih drugih interesa, ali svi s istom ljubavlju prema glazbi koja ih je okupila u orkestru udruge SO DO – El Sistema Hrvatska. Udruga provodi program društvenog razvoja djece i mladih koji koristi glazbu kao sredstvo postizanja društvene promjene, u svijetu poznat po nazivu El Sistema. El Sistema metodologija zasniva se na grupnom glazbenom educiranju unutar simfonijskog orkestra.

Zašto orkestar? Orkestar je jedinstvena društvena grupa koja se sastaje s temeljnim ciljem slaganja u ostvarivanju zajedničkog cilja. On je model idealne društvene zajednice jer se u njemu kroz zajedništvo i interakciju, zajedničko učenje i vježbanje, usvajaju najviše društvene vrijednosti. Djecu se uči ljepoti glazbe a ujedno i odgovornosti, predanosti, toleranciji, ustrajnosti. Potiče ih se da kvalitetno provode svoje vrijeme, na marljivost, ali i na druženje i veselje. Program je za sve sudionike besplatan i time dostupan svima.

El Sistema je nastala u Venezueli prije više od 40 godina gdje je uz veliki entuzijazam maestra i vizionara J. Abrea program riješio brojne socijalne probleme odnosno maknuo mnogu djecu s ulice i dao im smisao i radost življenja uz glazbu. Danas u Venezueli gotovo svako naselje ima svoj orkestar te je kroz program prošlo više od 900.000 djece i mladih. Zbog izuzetnih rezultata koje El Sistema postiže u životima djece i društvenim promjenama čitavih zajednica, kao i u glazbenoj izvrsnosti, mnogi su umjetnici i sociolozi počeli dolaziti u Venezuelu i proučavati ovaj društveni i glazbeni fenomen. To je rezultiralo usvajanjem načela i metoda El Sistema u mnogim zemljama svijeta. Iako je inicijalna ideja bila odvratiti djecu od droge, kriminala i opasnosti ulice, kao i spasiti ih od siromaštva, u mnogim zemljama razvijenog svijeta gdje fizičko siromaštvo nije primarni problem, El Sistema donosi izuzetne rezultate u razvoju njenih sudionika. To je osnovna svrha El Sisteme – posredstvom glazbe pozitivno utjecati na osobni razvoj pojedinaca i to je ono što mi radimo i u Hrvatskoj.

Dođite i poslušajte!

Program koncerta:

Hoe-down from Rodeo – Aaron Copland

Alma llanera – Pedro Elias Gutierrez

Brahms – Mađarski ples br. 5

Afro Cuban suite – 1. stavak, Carlos Garcia

Te Deum - Marc-Antoine Charpentier

Lion King

Mo li hua (kineska trad. za gudače uz klavir i udaraljke)

Oda radosti, L. Beethoven

Prelude Toreadores iz opere Carmen, J. Bizet

Dirigenti: Daniel Ćolić i Ante Sladoljev