FOTO Zastupnike pred zagrebačkom Skupštinom dočekali građani iz Botinca, poručili im: 'To ne rješava gužve'

Građani zagrebačkog naselja Botinec i okolnih kvartova jutros su se okupili ispred zgrade Gradske skupštine u Ćirilometodskoj ulici kako bi izrazili nezadovoljstvo povodom jedne od točaka dnevnog reda, i to one o izmjenama i dopunama GUP-a. U njima je, naime, ucrtana nova prometnica kroz Botinec, koja bi trebala prolaziti preko izgrađenih obiteljskih kuća, oduzeti dvorište koje trenutačno služi kao igralište dječjem vrtiću te ugroziti garažu Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

"Takvo prometno rješenje ne rješava gužve, već otvara prostor investitorima za gradnju dodatnih stanova u sadašnjem zelenom pojasu naselja", poručili su organizatori.

Okupljanje je započelo u 8 sati, a prosvjednici su zastupnicima predstavili problem i predloženo rješenje, a usto i donijeli svu relevantnu dokumentaciju i korespondenciju kojom "demantiraju netočne informacije i obećanja koja su dosad plasirana u javnost", kako su kazali.

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević prošloga je tjedna naglasio kako izgradnja te ulice nije u planu, a predsjednik Skupštine Matej Mišić je pojasnio da će najveći dio trase biti izmješten te da će se ucrtati nova. "Sama činjenica da je cesta ucrtana u GUP-u ne znači da će se graditi. Na tim prostorima ne može se graditi bez posebnog programa koji mora proći najstrože kontrole", naglasio je Mišić.