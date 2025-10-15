Naši Portali
JAVLJA PUZ

FOTO Trešnjevački dileri pali s amfetaminom i kokainom, a 'naoružani' – plastičnim pištoljem

15.10.2025.
u 10:38

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja trojica osumnjičenih predana su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca starosti 27, 35 i 53 godine zbog sumnje da su se bavili neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama. Istraživanjem je utvrđena sumnja da su muškarci, protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavljali veće količine konoplje tipa droga, kokaina, amfetamina te lijekova s popisa psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga. Sumnja se da su drogu skrivali, vagali i prepakiravali u stanu na području Trešnjevke, kojim se koristio 53-godišnjak na neprijavljenoj adresi, a potom je preprodavali dalje.

Tijekom pretrage stana i drugih prostorija jučer policija je pronašla 274,2 grama amfetamina, 15,65 grama konoplje, 12,4 grama kokaina, 10,8 grama MDMA, dvije digitalne vage, pet kutija lijekova s popisa psihotropnih tvari, plastični pištolj i tri mobitela različitih marki. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja trojica osumnjičenih predana su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
PUZ Zagreb

