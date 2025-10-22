FOTO Postavljaju se staklene stijene: Pogledajte kako napreduje megaprojekt težak 95 milijuna eura u središtu Zagreba

Radovi na obnovi i prenamjeni Paromlina u društveno-kulturni centar i gradsku knjižnicu odvijaju se prema planu, a trenutačno se postavljaju staklene stijene koje postupno oblikuju buduću prepoznatljivu vizuru zgrade. Kompleks, vrijedan 95 milijuna eura, obuhvaćat će knjižnicu s pola milijuna knjiga, multimedijalne dvorane, prostore za kulturne sadržaje, ugostiteljske objekte i podzemnu garažu s 330 mjesta.

“Ovaj projekt predstavlja važan korak u revitalizaciji zapuštenog dijela industrijske baštine u središtu grada. Njegova realizacija potaknut će regeneraciju šireg gradskog područja te omogućiti daljnji urbani razvoj. Brojni međunarodni primjeri pokazuju da projekti takve vrste imaju snažne kulturne, društvene, prometne i gospodarske učinke te djeluju kao katalizatori obnove zapuštenih gradskih prostora”, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Gradilište je jedno od najvećih i najzahtjevnijih u gradu. Radovi uključuju obnovu četiri povijesne zgrade te izgradnju dvaju novih objekata na ukupnoj površini od 36 tisuća četvornih metara. Obnova povijesnih zgrada obuhvaća mlin, silos i skladišta, pri čemu se čuva autentičnost pročelja, dok se unutrašnjost prilagođava novim funkcijama knjižnice i arhiva. Uz završne faze radova na konstrukciji, u tijeku su zidarski, instalaterski i drugi obrtnički radovi.

Na novom dijelu kompleksa, koji uključuje rekonstrukciju i novu gradnju, radovi se odvijaju na podzemnim etažama i nadzemnoj konstrukciji. Armirano-betonski radovi su pri završetku, a paralelno se izvode građevinsko-obrtnički zahvati. Osim ugradnje staklenih stijena na pročelju, uskoro slijedi i postavljanje čeličnog dimnjaka visine oko 50 metara, koji će simbolizirati nekadašnji dimnjak Paromlina. Završetak svih radova očekuje se do kraja 2026. godine, a nakon opremanja nova gradska knjižnica trebala bi biti otvorena 2027. godine.