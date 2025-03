FOTO Evo kako bi prema željama sugrađana trebalo izgledati novo ruho glavnog trga u Jastrebarskom

Nakon što je više od 660 građana Jastrebarskog sudjelovalo u anketi kojom su dali svoje mišljenje o uređenju Strossmayerovog trga, na temelju njihovih sugestija izrađen je prijedlog idejnog rješenja budućeg uređenja glavnog gradskog trga. Nastao kroz participativan dizajn, prijedlog idejnog rješenja građanima su predstavili arhitekt Darko Stresec i krajobrazni arhitekt Robert Duić, a uz njih autorski tim čine i arhitekti Ivana Šimag, Lucija Jelavić i Marko Blagec.

– Sve ideje građana pretočene su ovo idejno rješenje budućeg uređenja Strossmayerovog trga. To je vaš trg jer je oblikovan vašim prijedlozima, a struka je to smisleno posložila i uklopila u cjelinu – ističu arhitekti koji su radili na ovom rješenju. Ono, poručuju, odgovara na ključne sugestije građana koje su uključivale izmicanje parkirališta na čije su mjesto došle terase kafića, planiranje prostora za tržnicu, prostor za igru djece, oblikovane zelene površine, modernizaciju autobusnog stajališta, ugradnju fontane i dostupnost javnog sanitarnog čvora. Mislilo se, kažu, i na detalje, pa je tako novo mjesto na Trgu dobio Kip obitelji Milene Lah kako bi on bio pristupačniji građanima, a osobito djeci, kao i kandelaber koji je nekoć krasio Strossmayerov trg.

– Kao gradonačelnik, zadovoljan sam što je ovo rješenje ujedinilo sve ono što je potrebno da bi naš Stross zasjao punim svojim sjajem, a to je prije svega uvažavanje svih prijedloga građana koji su kroz anketu dali svoje mišljenje. Kao Jaskanac, ponosan sam na viziju grada koju zajedno gradimo i jedva čekam popiti kavu na Strossu kakav priliči bogatoj povijesti našega grada – istaknuo je jaskanski gradonačelnik Zvonimir Novosel te pozvao sugrađane da putem E-maila info@jastrebarsko.hr dostave svoja mišljenja na predstavljeno rješenje.

– Nakon što građani daju svoje mišljenje o idejnom rješenju, slijedi projektiranje i prijava na natječaje koji su u najavi. Upravo zbog mogućnosti koje su pred nama, ali i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na staroj tržnici, sad smo i krenuli s pokretanjem projekta uređenja Strossa – zaključio je Novosel.

Novo projektirani trg se ovim rješenjem povećava za 2.206 četvornih metara, odnosno za 87 posto, čime bi nova ukupna površina trga iznosila 4.730 kvadrata. Nova ploha trga uredit će se novim opločenjem, preoblikovanim zelenim površinama, dodatnom kvalitetnom urbanom opremom i novom vegetacijom. Opločenje novog trga bit će u dva zemljana tona, a novi uzorak opločenja i zelenih površina proteže se cjelokupnom površinom te ju čini dinamičnom za boravak i kretanje. Očuvat će se većina postojećih stabala, a novi drvored sadi se na istočnom rubu trga.

Trg se obogaćuje uvođenjem elementa vode u obliku podnih prskalica, kao i postavom fontane. Rješenjem se predlaže izvedba nove nadstrešnice autobusne stanice s mogućnošću ugradnje kioska, koja ujedno ima ozelenjeni krov s fotonaponskim panelima. Kip obitelji izmješta se iz postojeće pozicije na primjereniju lokaciju u središtu trga te se postavlja na niski kameni postament. Uvode se nova rasvjetna tijela u vidu novih rasvjetnih stupova, te uvođenja ambijentalne podne rasvjete koja osvjetljava krošnje drveća.

Uklanjanjem postojećeg parkirališnog prostora na trgu predlaže se izvedba novog vanjskog parkirališne površine na objedinjenoj čestici nekadašnje tržnice i susjedne parcele, a broj parkirnih mjesta bit će ekvivalent postojećem. No u rješenju se predlaže i druga varijanta, odnosno izvedba podzemne jednoetažne javne garaže s pristupom i ulaznim rampama s Ulice Antuna Mihanovića, te pozicijom ispod jugoistočnog i središnjeg dijela trga kako bi se zadržalo čim više stabala na trgu.

Direktorica Turističke zajednice grada Jastrebarskog Petra Masnec ističe kako postoji jasna vizija korištenja prostora Trga za razna događanja, kako bi on zaživio kao generacijsko mjesto susreta. Koncerti, predstave, gastro i eno događanja, ali i tradicionalne manifestacije poput Plac Mljaca i Cvjetne Jaske, sve će to postati dio svakodnevice Strossa. – Ako ga ispunimo glazbom, umjetnošću, druženjima, razmjenom ideja i aktivnostima koje potiču zajedništvo, postat će mjesto gdje se svi osjećaju pozvano i gdje grad diše punim plućima. Uspješan trg nije samo arhitektura, to je puls zajednice, refleksija njezine energije i vrijednosti – zaključila je.