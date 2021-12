Dva ZET-ova autobusa u subotu s Kvatrića prometuju izmijenjenom trasom

Autobusne linije 201 (Kaptol - Kvaternikov trg) i 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) će u subotu 4. prosinca, od 8 do 20 sati, prometovati djelomično izmijenjenim trasama zbog radova koji uvjetuju zatvaranje za promet Ulice Srebrnjak.

Linija 201:

Kvaternikov trg - redovnom trasom do rotora Domjanićeva/Petrova – (desno) Petrova ulica (lijevo) Lašćinska cesta – (lijevo) Bijenička cesta – i u nastavku uobičajenom trasom do Kaptola

Kaptol - redovnom trasom do raskrižja Ulice Srebrnjak i Bijeničke ceste – (ravno) Bijenička cesta – (desno) Lašćinska ulica – (desno) Petrova ulica – (lijevo) Domjanićeva ulica – i dalje uobičajenom trasom do Kvaternikovog trga

Linija 207:

Kvaternikov trg - redovnom trasom do rotora Domjanićeva/Petrova – (desno) Petrova ulica – (lijevo) Lašćinska cesta – na okretištu Srebrnjak natrag Bijeničkom ulicom do ulice Veliki dol – (lijevo) Veliki dol – i dalje uobičajenom trasom do Rima

Rim - redovnom trasom do okretišta Srebrnjak - na okretištu Srebrnjak natrag Bijeničkom ulicom do Lašćinske ulice – (desno) Lašćinska ulica – (desno) Petrova ulica – (desno) Domjanićeva ulica – i u nastavku uobičajenom trasom do Kvaternikovog trg

Autobusi linija 201 i 207 će koristiti sva postojeća autobusna stajališta na trasi.