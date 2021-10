Donosimo kompletan pregled: Evo kako će u Zagrebu funkcionirati prijevoz za blagdane

Sutra, a pogotovo prekosutra, očekuje se još veći priljev stanovnika Zagreba na sva gradska groblja. Kako bi se izbjegle nepotrebne prometne gužve i olakšao pristup grobljima, neke prometnice neće biti otvorene za promet, a pojačanim intenzitetom funkcionirat će i javni prijevoz. Donosimo pregled na jednom mjestu.

Privremena regulacija prometa u zonama glavnih gradskih groblja, provodit će se do utorka, odnosno 2. studenog. Primjenjuje se blaži režim, koji vrijedi još do sutra te u utorak, te strogi režim koji se primjenjuje na sam blagdan Svih Svetih. Važno je napomenuti da u zoni ograničenja mogu prometovati vozila javnog prijevoza, taksiji, vozila s dozvolom i vozila invalida.

BLAŽI REŽIM

Foto: Grad Zagreb

STROŽI REŽIM

Foto: Grad Zagreb

GDJE SE ZABRANJUJE PROMET?

ZONA MIROGOJ:

- U nedjelju, te ponedjeljak, od 7.30 do 21 sat: u Aleji H. Bollea i Mirogojskom do Aleje Hermana Bollea za sva motorna vozila osim vozila ZET-a, te Mirogojskom od Rockefellerove do Remetske, Remetskom cestom i Ulicom Kameniti stol

- U utorak, od 7.30 do 21 sat: Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea

U nedjelju će se prijevoz autobusima odvijat će se redovnom trasom uz pojačanje linije 106 prema potrebi i mogućnosti.

- ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza, a uspostavlja se novo privremeno stajalište ispred mrtvačnice.

- AUTOTAKSI vozila prometovat će na način da s Remetske ceste ulaze na kolnom ulazu sjeverno od mrtvačnice, prometuju sjeverno oko mrtvačnice, iskrcaj putnika obavljaju na istočnoj strani platoa mrtvačnice i ukrcaj putnika obavljaju u zoni raskrižja s Mirogojskom (na lokaciji gdje autobusi za vrijeme izvanredne organizacije obavljaju ukrcaj putnika).

- U odlasku s platoa AUTOTAKSI vozila koriste OBAVEZAN smjer DESNO Mirogojska i dalje Mirogojskom prema gradu ili Remetskom prema Krematoriju.

U ponedjeljak prijevoz autobusima bit će iz Bijeničke ulicom Al. H. Bollea do polaznog stajališta kod mrtvačnice i Mirogojskom u povratku, a autobusi za Krematorij će se zaustavljati na izmještenom autobusnom stajalištu redovnih linija na Remetskoj cesti, te će nastaviti Mirogojskom preko Remetske do Krematorija.

- ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza i uspostavlja se novo privremeno stajalište u Aleji H. Bollea uz zapadni kolnik kod Klesarskog puta, cca 150 metara od rotora.

- AUTOTAKSI vozilima je dozvoljeni smjer kretanja iz Mirogojske u smjeru Bijeničke ali im je zabranjen ulazak na Bolleovu iz Bijeničke.

- Kako bi se na rotor raskrižju Mirogojske ceste s Al. H. Bollea izbjegla kolizija autotaksi vozila s autobusima ZET-a, autotaksi vozila kretat će se prema Mirogoju na slijedeći način - Mirogojskom cestom do rotora na kojem obavezno skreću desno u Al. H. Bollea, gdje će iskrcavati putnike na autotaksi stajalištu kod Klesarskog puta.

Zabranjeno je obostrano parkiranje: do utorka u Ulici Kameniti stol, na dijelu od Remetske ceste do Ulice Remete za sva vozila, a do ponedjeljka na Remetskoj cesti, uz novoizgrađeni Kolumbarijski zid od ulaza u Krematorij prema jugu do južnog izlaza/ulaza parkirališta, za sva vozila osim za vozila ZET-a.

ZONA KAPTOL:

U nedjelju i utorak: u Ulici Kaptol, osim vozila ZET-a, autotaksija i dostave.

U ponedjeljak: u Ulici Kaptol svim vozilima osim vozila ZET-a. Istog dana uvodi se jednosmjeran promet u ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, u smjeru prema jugu.

- lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu biti će zabranjeno,

- parkiranje i zaustavljanje na zapadnoj strani Nove Vesi kod Gupčeve Zvijezde kbr. 1, poslije pješačkog prijelaza nasuprot redovnog taksi stajališta.

ZONA SREBRNJAK:

U ponedjeljak: Bijeničkom od Srebrnjaka do Laščinske kbr.144, te Laščinskom, od Laščinskog Borovca do Bijeničke

- jednosmjeran promet uvodi se u Bijeničkoj, od Aleje Hermana Bollea do Srebrnjaka, kao i u ulici Srebrnjak od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj.

- zabrana desnog skretanja iz kružnog toka kod Petrove u ulicu Srebrnjak, osim za vozila ZET-a,

- zabrana parkiranja na Bijeničkoj od Aleje Hermana Bollea do ul. Srebrnjak.



ZONA MIROŠEVAC

U ponedjeljak: zatvara se za sav promet u ulicama Aleja tišine, Mramorni prilaz i Oporovečka, od Mramornog prilaza do Grižanske ulice, osim za vozila ZET-a. Taksi vozilima i vozilima s posebnom dozvolom nije dozvoljen ulaz!

U Rudolfa. Kolaka od Ljubijske do Grižanske, u Grižanskoj, od ul. Mirka Deanovića do Rudolfa Kolaka, Novačkom od Potočke do ulice Pesteri, u Aleji tišine, Mirnoj ulici, Mramornom prilazu, u zoni raskrižja Oporovečka, R. Kolaka, Grižanska, te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i R. Kolaka, osim za vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

U utorak, od 7 do 20 sati: u Aleji tišine osim za vozila ZET-a i autotaksi vozila.

ZONA MARKOVO POLJE:

U nedjelju i utorak: uvodi se jednosmjerni promet u Aleji Mira u smjeru istoka (od Zlatarske u smjeru Vugrovečke) za sva vozila osim ZET-a,

- zabrana parkiranja i zaustavljanja od raskrižja sa Zlatarskom cestom do okretišta redovne linije na istočnom parkiralištu.

U ponedjeljak: Vugrovečkom od Varaždinske do groblja Markovo polje i u Aleji mira.



Zbog otežanog cestovnog prometa preporuča se korištenje ZET-ovog javnog prijevoza, koji će također prometovati u posebnoj regulaciji.

TRAMVAJSKI PRIJEVOZ:

U nedjelju: odvijat će se prema rasporedu rada za nedjelju uz uvođenje tramvajske linije broj 8, sa 5 voznih redova.

U ponedjeljak: tramvajski promet na linijama 2, 5, 9, 13 i 15 odvijat će se po nedjeljnom voznom redu, a na tramvajskim linijama broj 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17 prometovat će veći broj tramvaja (pojačan sa 29 tramvaja) u odnosu na redovan nedjeljni vozni red, te će ukupno prometovati 135 tramvaja. Kako bi se olakšao prelazak putnika iz tramvaja na autobusne linije terminala Kaptol, ovisno o broju putnika, uspostavljat će se dodatno tramvajsko stajalište u Ilici, neposredno uz Trg bana Josipa Jelačića.

AUTOBUSNI PRIJEVOZ :

Vozit će autobusi na izvanrednim linijama: Kaptol – Mirogoj, Kaptol – Mirogoj – Krematorij, Kvaternikov trg – Srebrnjak, Dubrava – Miroševec, Dubec – Markovo Polje i Podsused centar – Poljanica – Gornja Bistra.

Groblje Mirogoj:

U ponedjeljak od 8 do 21 sat uspostavljaju se izvanredne autobusne linije broj a) 199 KAPTOL – MIROGOJ i b) KAPTOL - MIROGOJ – KREMATORIJ.

- ulazak putnika u autobuse za Mirogoj i Krematorij, obavljat će se na Kaptolu na ulaznim stajalištima redovnih autobusnih linija, na Mirogoju ispred mrtvačnice, a na Krematoriju 20 metara južnije od pješačkog prijelaza koji se nalazi kod ulaznog stajališta redovne autobusne linije Kaptol – Mirogoj – Krematorij,

- izlazak putnika na Mirogoju će se obavljati ispred glavnog ulaza u groblje, a za putnike za Krematorij na stajalištu redovne linije, dok će kod Krematorija biti na izlaznom stajalištu redovne linije, a izlaz putnika na Kaptolu biti će na izlaznom stajalištu redovnih linija,

- izlazak putnika za smjer iz pravca Krematorija, će se obavljati u Remetskoj cesti kod kućnog broja 1,

Tog dana ukidaju se redovne autobusne linije broj 106 Kaptol – Mirogoj – Krematorij, 201 Kaptol – Kvaternikov trg. Do 21 sat redovna autobusna linija broj 105 Kaptol - Britanski trg, mijenja trasu i prometovat će za smjer iz grada: Kaptol – Zvonarička - Degenova – ulica Medveščak - Gupčeva zvijezda – Vrančićeva, te dalje svojom redovnom trasom, a za smjer u grad ide svojom redovnom trasom.

Ulazak i izlazak putnika u smjeru Britanskog trga će se obavljati i u Vrančićevoj ulici (u zoni raskrižja s Medvedgradskom ulicom).

Do Krematorija redovne autobusne linije broj 226 Kaptol - Remete - Svetice i 203 Svetice –Vinec - Kaptol se skraćuju a u slučaju nemogućnosti prolaza linije će se skratiti do Remeta, odnosno Vineca. Od 8 do 21 sat uspostavlja se izvanredna autobusna linija 297 KVATERNIKOV TRG – SREBRNJAK.

Autobusi će se usput zaustavljati samo na stajalištu Srebrnjak/Petrova ulica. Ulazak putnika u autobuse na Srebrnjaku obavljat će se u zoni raskrižja Bijeničke ceste s Ulicom Srebrnjak, na putničkom peronu autobusnog okretišta, a izlazak putnika obavljat će se na Bijeničkoj cesti, na istočnoj strani raskrižja iste s Ulicom Srebrnjak.

Groblje Miroševac

U ponedjeljak od 8 do 20 sati uspostavlja se izvanredna autobusna linija broj 299 DUBRAVA - MIROŠEVEC.

- ulazak putnika u autobuse u Dubravi obavljat će se u Aveniji G. Šuška (istočna strana kolnika – sjeverno od izlaza iz terminala Dubrava), a na Miroševcu bit će na istočnom prometnom traku kolnika Mramornog prilaza, na dijelu od Topolovečkog priključka do Ulice V. Jurčića.

- izlazak putnika u Dubravi obavljat će se na terminalu Dubrava (zapadna strana), a na Miroševcu na Aleji tišine u zoni raskrižja s Žitnom ulicom.

Tog se dana ukidaju redovne autobusne linije broj 206 Dubrava - Miroševec i 210 Dubrava - Studentski grad – Novi Retkovec.

Groblje Markovo Polje:

U ponedjeljak od 8 do 20 sati uspostavlja se izvanredna autobusna linija broj 298 DUBEC - MARKOVO POLJE, uz usputno zaustavljanje na stajalištu u Sesvetama (Zagrebačka – Bistrička) i Popovcu (Vugrovečka – Varaždinska), u oba smjera:

- ulazak putnika u autobuse na terminalu Dubec obavljat će se na ulaznom stajalištu autobusne linije 274, a izlaz na terminalu Dubec obavljat će se na izlaznom stajalištu redovnih linija. Na Markovom Polju ulaz putnika bit će kod groblja na sjeverozapadnoj strani parkirališta, između groblja i Aleje mira, a izlaz putnika na sjevernoj strani parkirališta, između groblja Markovo Polje i Aleje mira. Ulazno stajalište redovne linije 274 privremeno se premješta na ulazno stajalište linija 271 i 272, a ulazno stajalište linije 270 se privremeno premješta na ulazno stajalište linije 273.

Istog dana ukida se redovna autobusna linije broj 267 Dubec–Markovo Polje.

Ostale redovne linije:

Uobičajeni raspored primjenjivat će se na redovne autobusne linije ponedjeljak, 1. studenoga, ali će se prema potrebi uključivati dodatni prijevozni kapaciteti. U ponedjeljak, 1. studenoga, autobusna linija 125 (Črnomerec – Gornje Vrapče) bit će prema potrebi pojačana dodatnim kapacitetima od 8 do 17 sati.

Autobus na redovnoj liniji 182 (Trg mladosti - Groblje Zaprešić - Šibice) će u nedjelju i ponedjeljak, 31. listopada i 1. studenoga ostvarivati samo polazak u 6.40 sati, dok će svim ostalim polascima prometovati izravno za Šibice. U razdoblju od 8 do 20.45 sati, za prijevoz do groblja bit će uspostavljena izvanredna autobusna linija 181 (Trg mladosti – Groblje Zaprešić), koja će polaziti svakih 30 minuta. Autobusi na linijama 172 (Črnomerec – Zaprešić), 176 (Črnomerec – Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec – Poljanica – Gornja Bistra), do utorka, 2. studenoga, u vremenu od 8 do 20 sati, zaustavljat će se u oba smjera na stajalištu Gospodska, dok će autobusna linija 177 (Črnomerec – Poljanica – Gornja Bistra) u ponedjeljak, 1. studenoga, biti pojačana izvanrednom autobusnom linijom 198 (Podsused centar – Poljanica – Gornja Bistra) s polascima svakih 90 minuta.



AUTOTAKSI PRIJEVOZ:

U nedjelju uvest će se slijedeća ograničenja:

- Ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza, a uspostavlja se novo privremeno stajalište ispred mrtvačnice.

- AUTOTAKSI vozila prometovat će na način da s Remetske ceste ulaze na kolnom ulazu sjeverno od mrtvačnice, prometuju sjeverno oko mrtvačnice, iskrcaj putnika obavljaju na istočnoj strani platoa mrtvačnice i ukrcaj putnika obavljaju u zoni raskrižja s Mirogojskom (na lokaciji gdje autobusi za vrijeme izvanredne organizacije obavljaju ukrcaj putnika).

- U odlasku s platoa AUTOTAKSI vozila koriste OBAVEZAN smjer DESNO Mirogojska i dalje Mirogojskom prema gradu ili Remetskom prema Krematoriju.

U ponedjeljak:

- Ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza I uspostavlja se novo privremeno stajalište u Aleji H. Bollea uz zapadni kolnik od Klesarskog puta prema sjeveru.

- Uspostavlja se privremeno autotaksi stajalište u Vlaškoj ulici u zoni raskrižja sa Bakačevom ulicom, na način da vozila dolaze iz Palmotićeve Vlaškom do Bakačeve i prije rotora polukružno natrag istom trasom do Palmotićeve

- Uspostavlja se privremeno taksi stajalište kod Krematorija na sjevernom dijelu parkirališta.

- Uspostavlja se privremeno taksi stajalište na Bijeničkoj cesti kod kbr. 134.

- Ukida se postojeće taksi stajalište kod Krematorija

- Ukida se postojeće taksi stajalište na Oporovečkoj i formira privremeno na R. Kolaka uz sjeverni rub kolnika zapadno od Grižanske ulice.

- Ukida se postojeće taksi stajalište u Novoj Vesi.