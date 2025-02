Dokumentarac 'Cinema Laika' Dokukinu KIC: Aki Kaurismäki u priči o izgradnji lokalnog kina

Dokumentarni film Cinema Laika, debitantski uradak hrvatskog renomiranog vizualnog umjetnika Veljka Vidaka, premijerno će biti prikazan u srijedu, 5. veljače u Dokukinu KIC. Film je to koji bilježi neobičan pothvat u kojem najveći finski redatelj Aki Kaurismäki gradi kino u malom ruralnom gradiću u Finskoj i tako pokazuje nemjerljivu važnost kina za lokalnu zajednicu.

U malom gradiću u Finskoj čija ekonomska egzistencija u posljednja dva desetljeća uvelike ovisi o metalurgijskim aktivnostima njegovih stanovnika, renomirani finski redatelj Aki Kaurismäki te njegov prijatelj, pjesnik i pisac Mika Lätti grade vlastito kino smješteno u staroj ljevaonici. Koristeći reciklirano drvo, metal te rabljeni namještaj, Kaurismäki i stanovnici Karkkile surađuju kako bi stvorili Kino Laika. Dvorana će biti okružena automobilima Cadillac, motociklima, rock barovima te inspirativnom ljepotom prirode koja ga okružuje, sažimajući tako esenciju kinematografske čarolije - mjesto gdje obitava magija sa svojom dubokom sposobnošću donošenja promjena.

Hrvatski redatelj Veljko Vidak koji je u Zagrebu najprije završio Akademiju likovnih umjetnosti da bi školovanje nastavio u Parizu gdje je diplomirao na studiju režije kao svoj prvi redateljski dugometražni dokumentarni film odlučio je snimiti Cinema Laika, dirljivo i tematski iznimno važno djelo o neupitnoj jačini utjecaja jedne male kino dvorane na lokalnu zajednicu ruralnog finskog gradića. Ovo je univerzalna priča o svim onim zapuštenim sredinama gdje upravo kinematografija odnosno izgradnja lokalnog malog kina predstavlja svojevrsnu revitalizaciju lokalne zajednice. Nakon premijere u Dokukinu KIC, film Cinema Laika stiže u domaća kina 6. veljače.

Veljko Vidak hrvatski je umjetnik i filmaš koji redovito organizira izložbe u Francuskoj, a čija su umjetnička djela obišla svijet. "Netko na kinematografiju gleda kao na način predstavljanja svijeta oko sebe. Kad sam saznao da Aki Kaurismäki gradi prvu kino dvoranu u gradiću Karkkila u Finskoj, odlučio sam slijediti vlastitu ambicioznu inicijativu i to u vremenu koje puno više naginje zatvaranju kina nego njihovom otvaranju", izjavio je Vidak u jednom intervjuu. Kroz film Cinema Laika, redatelj Vidak prikazuje rastući entuzijazam lokalnog stanovništva koji su na gradnju i skorašnje otvorenje nove kino dvorane gledali kao na određenu transformaciju vlastitog grada. Tijekom njezine izgradnje, kino dvorana je postala glavnom i gotovo ekskluzivnom temom svih razgovora u gradu, gdje god se stanovnici nalazili: "Cijeli grad kao da je disao u ritmu progresa gradnje", objašnjava Vidak. Mjesto na kojem se gradilo novo kino s vremenom postalo je poput novog srca grada, a stara ljevaonica iznova ih je podsjećala da je cijeli grad nastao upravo zahvaljujući njoj. Simbolično je, stoga, da se kino dvorana gradila upravo na tom istom mjestu.

Karkkila je mjesto u kojem živi otprilike devet tisuća ljudi, a nalazi se na sat vremena vožnje od Helsinkija. Ovaj grad, u kojem sam živio trideset i osam godina, nikad nije imao kino. Kako bi gledali filmove, lokalni stanovnici morali su putovati do drugog grada u blizini ili čak do Helsinkija, izjavio je za Variety redatelj Kaurismäki. Ali sad to više neće morati raditi. Predivan je osjećaj dati im šansu da konačno u svom gradu gledaju filmove. Dokumentarac CINEMA LAIKA uspješno kombinira poznati finski humor s Kaurismäkijevim suptilnim redateljskim stilom, a u filmu se pojavljuje i jedan od najpoznatijih američkih autora nezavisnog filma, Jim Jarmusch.