Dobre vijesti za obitelj koja je zbog produljene Branimirove ostala bez kanalizacije: Već ove godine počinje se

Gradnja kanalizacijskog priključka za obitelj Marović iz Novog Brestja trebala bi početi do kraja prvog kvartala ove godine, odgovorili su nam iz gradske uprave na upit poslan zbog problema o kojemu smo pisali 23. siječnja. A riječ je, podsjetimo, o problemu Marija Marovića i njegove majke Jeke, koji već više od godinu dana koriste improviziranu septičku jamu, za što je "kriva" ljetos otvorena produljena Branimirova koja je njihovu kuću u Novom Brestju odijelila od ostatka ulice i kvarta, ali i priključka na odvodnju.

Situacija će se riješiti spajanjem na odvodnju susjedne Ivankovićeve ulice, za što treba izgraditi novi priključak i cjevovod. Prije mjesec dana Grad smo pitali koliko će Marovići još morati čekati, a oni su nam sad odgovorili da je izrađen novi projekt te su ishođeni posebni uvjeti, a treba još stići građevinska dozvola.

Foto: V.L.

– Za gradnju javnog kanala i vodovodnog cjevovoda izrađeni su troškovnici temeljem kojih je pokrenut postupak javne nabave kako bi se paralelno s izradom projektne dokumentacije odabrao izvođač radova. Očekujemo da će se to realizirati također do kraja prvog kvartala ove godine, kada bi se moglo pristupiti i izvođenju radova – poručili su s Radićeva trga. Izrazili su i žaljenje zbog situacije u kojoj se obitelj našla, no napomenuli su da je riječ o posebnom slučaju, s obzirom na to da se njihov stari priključak nalazio na "nestandardnom položaju".