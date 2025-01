Nevjerojatna situacija na istoku Zagreba: 'Nova Branimirova prekinula nam je kanalizaciju, imamo samo bačvu'

Dvodijelna bačva od 5000 litara, zakopana je u zemlju i napola pokrivena daskama, ceradom i kamenjem. Tako izgleda improvizirana septička jama koju umjesto kanalizacije na raspolaganju imaju Mario Marović i njegova majka Jeka. I premda su im u Gradu rekli da je riječ o privremenom rješenju, na ono trajno, priključak na mrežu, čekaju već barem godinu dana.

Odsječeni od ostatka kvarta

Za situaciju je, objašnjava Marović, "kriva" ljetos otvorena produljena Branimirova, koja je njihovu kuću u Novom Brestju odijelila od ostatka ulice i kvarta, ali i priključka za odvodnju.

– Bili smo spojeni na kanalizaciju u Mikuševoj ulici, kojoj formalno pripadamo, a ona se sad nalazi s druge strane Branimirove. Na sustav smo bili priključeni tako što smo se "spojili" na susjedove cijevi, a on na cijevi svoga susjeda, i tako dalje do glavnog priključka. No zbog radova na novoj Branimirovoj sve su kuće oko nas srušene jer su bile na trasi buduće prometnice, a uništene su i instalacije za odvodnju. Naša je kuća jedina koja nije na trasi zapadnog kolnika nove ceste, a kad su počeli radovi, ostala je odsječena od ostatka Mikuševe te izgubila mogućnost priključka na kanalizaciju – govori. Prvih nekoliko tjedana, dodaje, nisu mogli koristiti sanitarije pa su osnovnu higijenu obavljali kod susjeda, a onda je stigla bačva, koja služi kao privremena septička jama. – Funkcionira i prazni se redovito, ne mogu reći da se barem nešto nije učinilo. Ali mi čekamo konačno rješenje. Postao sam stvarno ogorčen i jadan, ne znam kome se sve dosad nisam obratio – kaže Marović.

22.01.2025., Zagreb - Obitelj Marovic u Ulici Stjepana Mikusa 13 u Sesvetama jos uvijek nema kanalizaciju nakon izgradnje produzetka Nove Branimirove. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vodu i plin, srećom, uspjeli su zadržati jer su te instalacije očuvane, ali i tu je bilo problema. – Vodovodne cijevi jako su tanke i loše kvalitete pa smo tijekom radova barem deset puta ostali bez vode. Bageri bi prešli preko njih i presjekli ih pa su radnici Vodoopskrbe i odvodnje cijevi morali krpati. Sad kad je cesta završena, opskrba vodom je u redu, premda je pritisak slab. A sve što želim jest da imamo kanalizaciju i vodu kao i svi drugi normalni ljudi – ističe Marović.

I njegovoj je 74-godišnjoj majci teško živjeti bez normalnih instalacija. – U ovoj sam kući od 1971., a sad sam pod stare dane doživjela ovakvu situaciju, da moram strepiti hoće li se ta bačva preliti ili da ćemo ostati bez vode. Nije to u redu – govori.

Zavrzlama se, napominju, mogla i spriječiti jer su u travnju 2021. poslali dopis nadležnom gradskom uredu u kojem su upozorili da će se gradnjom Branimirove na predviđenoj trasi njihov dom odvojiti od ostatka ulice te da će ostati bez komunalnih priključaka. Tražili su stoga da im se izgrade novi, a ako to nije moguće, ponudili su da se i njihova kuća otkupi i sruši. – Imali su godine da smisle neko rješenje, a sad se dogodilo upravo ono na što sam ih upozorio. I tek nakon što smo ostali bez kanalizacije, postavili su improviziranu septičku jamu – napominje Marović.

Priča je zainteresirala i zastupnicu u Gradskoj skupštini Gordanu Rusak, koja se službenim upitom obratila Gradu. U odgovoru koji je lanjskoga listopada dobila od Ureda za obnovu, gradnju, prostorno uređenje i komunalne poslove piše da će se situacija obitelji Marović riješiti spajanjem na odvodnju Ivankovićeve ulice, udaljene pedesetak metara od njihove kuće. U sklopu radova na produljenju te ulice, naveo je pročelnik Stanko Kordić, izgradit će se i novi kanalizacijski te priključak za vodovod.

"Izrađen je idejni projekt te je predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Najkasnije do kraja godine planira se ishođenje građevinske dozvole za kanalizaciju i vodovod, a za izvođenje radova u tijeku je postupak javne nabave. Nakon izdavanja građevinske dozvole i završetka javne nabave, pristupit će se radovima na mreži", piše u odgovoru.

Trčim i za kamionima za smeće

No situacija se, kaže Marović, nije pomaknula s mrtve točke. – Zadnje što sam dobio je da se čeka na lokacijsku dozvolu. Zvao sam, pitao što se događa, i svi su sa mnom bili ljubazni i strpljivi. Međutim, ništa se ne zbiva, toliko dugo se borim za 150 metara cijevi – ogorčen je. Kada će se obitelj Marović moći spojiti na kanalizaciju susjedne ulice, upitali smo prekjučer i Grad, ali odgovor do zaključenja broja nismo dobili.

A nije to, spomenimo, i jedini problem koji imaju zbog činjenice da njihovu ulicu presijeca nova Branimirova. Iako se teritorijalno nalazi u Dupcu i Gornjoj Dubravi, kuća u kojoj žive administrativno i dalje pripada Mjesnom odboru Novo Brestje i četvrti Sesvete, što znači da su za to područje vezani svi komunalni poslovi, poput odvoza otpada.

– Moram se držati rasporeda za svoju ulicu, koja je zapravo s druge strane Branimirove. Pa kad stižu kamioni za odvoz, trebam s punom vrećom trčati preko ceste i hvatati djelatnike da im predam otpad jer k meni ne dolaze. Susjedi iz Ivankovićeve, koja je s naše strane Branimirove, zamolili su ekipe da usput svrate i k nama, no rekli su im da to ne smiju učiniti – kaže Marović.