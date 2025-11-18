Dobra vijest za djecu iz Donjeg Dragonošca, izdane građevinske dozvole

Iz Grada Zagreba jučer je priopćeno kako su izdane građevinske dozvole za izgradnju nove osnovne škole i ambulante u Donjem Dragonošcu. Iz Grada navode da je dozvole bilo moguće izdati nakon što je MUP odobrio potrebnu dokumentaciju za oba objekta.

Slijedi izrada izvedbenog projekta, na temelju kojeg će biti pokrenuta javna nabava za izvođača radova, a početak gradnje očekuje se u prvoj polovici sljedeće godine. Podsjetimo, roditelji su u petak održali treći prosvjed i bojkot nastave tvrdeći da postupak traje predugo, dok njihova djeca šestu godinu nastavu pohađaju u prostoru DVD-a.