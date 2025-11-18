Naši Portali
ŠKOLU ČEKAJU GODINAMA

Dobra vijest za djecu iz Donjeg Dragonošca, izdane građevinske dozvole

Zagreb: U organizaciji roditelja učenika osnovne škole Donji Dragonožec održan 3. bojkot nastave
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
18.11.2025.
u 10:20

Podsjetimo, roditelji su u petak održali treći prosvjed i bojkot nastave tvrdeći da postupak traje predugo, dok njihova djeca šestu godinu nastavu pohađaju u prostoru DVD-a.

Iz Grada Zagreba jučer je priopćeno kako su izdane građevinske dozvole za izgradnju nove osnovne škole i ambulante u Donjem Dragonošcu. Iz Grada navode da je dozvole bilo moguće izdati nakon što je MUP odobrio potrebnu dokumentaciju za oba objekta.

Slijedi izrada izvedbenog projekta, na temelju kojeg će biti pokrenuta javna nabava za izvođača radova, a početak gradnje očekuje se u prvoj polovici sljedeće godine. Podsjetimo, roditelji su u petak održali treći prosvjed i bojkot nastave tvrdeći da postupak traje predugo, dok njihova djeca šestu godinu nastavu pohađaju u prostoru DVD-a.
Ključne riječi
Donji Dragonožec Zagreb

