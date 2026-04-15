RADOVI KREĆU NA JESEN

Pucnjava, bonton i filmovi! Ovo su tri života kultnog zagrebačkog kina koje ide u obnovu

Zagreb: Kino Tuškanac ide u veliku obnovu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/16
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.04.2026.
u 17:00

Ukupna površina kina iznosi oko 2.400 četvornih metara, a obnova obuhvaća ojačanje konstrukcije i cjelovito uređenje uz očuvanje vanjskog izgleda

Bila je omiljeno sastajalište Iliraca do otvaranja Narodnog doma 1847., a za čak 57 godina starija je od Hrvatskog narodnog kazališta. Zgrada današnjeg Kina Tuškanac izgrađena je davne 1838. godine, a neke bi mogla iznenaditi činjenica da njena prva djelatnost nije imala nikakve veze s kulturom. Objekt koji danas svi poznaju kao centar nezavisne kinematografije, prije 188 godina bio je, ustvari, streljački dom.

Uvjeti konzervatora

Duga je i bogata povijest objekta koji je od 2004. godina dom Kina Tuškanac, a zbog velike štete pretrpljene u potresu, njihov poznat filmski program sada se prikazuje u gostujućim dvoranama. Tome bi, pak, uskoro trebalo biti kraj, budući da objekt konačno ide u cjelovitu obnovu. Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za izvođenje radova, a početak zahvata planiran je za jesen. Zajedno s opremanjem, projekt je "težak" sedam milijuna eura.

– Ukupna površina kina iznosi oko 2.400 četvornih metara. Obnova obuhvaća ojačanje konstrukcije i cjelovito uređenje uz očuvanje vanjskog izgleda i osnovne namjene prostora. Zahvati u tlocrtu svode se na nužne intervencije radi sigurnosti, dok je fokus radova na najosjetljivijim dijelovima zgrade, velikoj dvorani, krovištu i ulaznom prostoru. Predviđeno je ojačanje lukova u prizemlju primjenom suvremenih materijala, ugradnja novih armiranobetonskih stupova, zamjena oštećenih drvenih greda te potpuna rekonstrukcija krovišta novom čeličnom konstrukcijom, uz očuvanje postojećeg stropa velike dvorane – napominju u Gradu.

FOTO Rok za završetak obnove najpoznatijih zagrebačkih stuba debelo je probijen, ali čini se da se nazire kraj radova
Detalji o projektu mogu se pronaći i u natječajnoj dokumentaciji. Budući da je riječ o zgradi pod kulturnom zaštitom, svi se radovi moraju uskladiti sa strogim uvjetima konzervatora, što znači da će njeno pročelje i unutrašnjost morati što je više moguće ostati identičnog izgleda kao i do sada. Dio stropa je oštećen, a drvena konstrukcija je u lošem stanju, navodi se dalje u arhitektonskom projektu obnove, a zgrada je puna pukotina od potresa iz 2020. godine. Dodatnu štetu učinila je i oluja iz ljeta 2023. Na zgradi su obavljena dva pregleda, poslije potresa te poslije oluje, a njima je zaključeno da je nesigurna za boravak.

– Vještak je dao mišljenje da se zgrada nalazi u takvome stanju da predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi te, iz toga razloga, navedeni se prostori ne smiju dalje koristiti. Najveća oštećenja su na istočnom djelu prvog kata, na nosivim i pregradnim zidovima, nadvojima te na stropnoj konstrukciji. Također je primijećeno da su neki zidovi izišli iz ravnine. Na ulazu u Hemingway bar uočena su znatna oštećenja nosive drvene konstrukcije – ističe se u dokumentu. Obnova je, podsjetimo, najavljena još u listopadu 2023. godine, a u Gradu su tada projekt prijavili Ministarstvu graditeljstva za postupak samoobnove. Sada se, pak, pothvat planira platiti iz gradskog proračuna u cijelosti.

Zgrada bi u novom ruhu trebala zasjati u roku od 12 mjeseci, a ona je, kao što smo već i napomenuli, desetljećima funkcionirala kao "baza" za ljubitelje streljaštva, dok 1908. godine postaje jedan od prvih javnih objekata osvijetljenih električnom rasvjetom. Istovremeno se, pak, ondje postupno razvijala i kulturna djelatnost. U zgradi je osnovana škola za ples i lijepo ponašanje, 1923. otvorilo se kazalište, a krajem dvadesetih, objekt je pregrađen u kino "Tuškanac Streljana" te zatim tonfilm kino "Edison Place Teatar". Sredinom 20. stoljeća kino je preimenovano u Sloboda, a Tuškanac je ponovno postalo 2004. godine, kad je ondje otvoren filmski kulturni centar pod upravom Hrvatskog filmskog saveza.

Izvan komercijalnog programa

I nije to jedino kino koje je već dugo izvan funkcije. Nakon višestrukih odlaganja, radovi na Kinu Europa konačno su počeli u veljači ove godine, a zahvat vrijedan 11,6 milijuna eura dovršen bi trebao biti do kraja 2027. godine. Projekt obuhvaća građevinske, konzervatorske i restauratorske zahvate te suvremeno opremanje prostora. Predviđena je ugradnja multimedijalnog sustava i nove rasvjete, uređenje interijera te razvoj digitalne platforme s vlastitim streaming servisom dostupnim diljem Hrvatske. Kino će biti opremljeno i VR setovima za prikaz virtualnih filmova. A, unatoč ovim radovima, u Zagrebu se još uvijek mogu gledati filmovi izvan komercijalnog programa. Program "Tuškanac u gostima" provodi se u Kulturno informativnom centru u Preradovićevoj i u Histrionskom domu u Ilici, a redovite projekcije filmova raznih žanrova prikazuju se i u Kinoteci čija se dvorana nalazi u Kordunskoj ulici. Tu su i Art kino Grič u Jurišićevoj, kino Metropolis u Muzeju suvremene umjesnosti te Kino SC u Studentskom centru u Savskoj, a za ljetnih dana mnogima je omiljena Ljetna pozornica Tuškanac, tik do zgrade sada zatvorenog istoimenog kina.•

