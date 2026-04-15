Usred grada, a kao da je izvan njega: Zagrepčanka se pita zašto je Zapadni kolodvor toliko prazan

Ne postoji nikakva mala pekara ili dućančić, ili nekakvo mjesto gdje se može kupiti kava nakon silaska s vlaka. Ne postoji niti kiosk u blizini kolodvora, pa da tamo nešto možete kupiti. Čak nema niti automata za pića postavljenog na kolodvoru, nedostaci su ovo Zapadnog kolodvora koje je jedna Zagrepčanka nabrojala na Redditu uz pitanje "Zašto je Zapadni kolodvor toliko prazan?".

"S obzirom na lokaciju kolodvora, zaista se ne može govoriti o tome da je na nekom izoliranom mjestu - nalazi se u širem centru, na mjestu koje je dosta protočno i gdje bi sigurno ljudi kupovali kavu, peciva i ostalo. Stoga me zanima ako netko zna neke pravne, povijesne ili ostale razloge koji objašnjavaju zašto je ovaj kolodvor toliko napušten i prazan. Odgovor o nesposobnom HŽ-u nije dovoljan, jer postoje drugi HŽ-ovi kolodvori koji su bolje uređeni, a također sadržaji izostaju, ne samo sa samog kolodvora, nego i u okolici. Zašto nigdje nema kiosk? Pa tamo je tramvajsko okretište", upitala je.

U komentaru joj je netko rekao kako je njemu Zapadni kolodvor nedokučivo mjesto. "Doslovno ne znam zašto postoji ili ako za njime ima potrebe, zašto ga se drži u takvom stanju kako sama zgrada tako prometnice oko nje. Kad god prolazim čini mi se totalno praznim, bar što se tiče ljudi koji koriste vlak. Siguran sam da ih ima, pogotovo kad se ide na/s posla, tada iskreno ne idem tuda, ali ovako izvan toga nigdje nikoga okolo. Pa me ni ne čudi da nema ništa od sadržaja. (inače ima kiosk malo gore kod Keglića i Trga Franje Tuđmana, na pol puta prema Ilici). A i sama lokacija nije neš'. Mislim da bi puno bolje bilo da je sama stanica malo zapadnije, kod Selske, gdje bi više ljudi gravitiralo", objašnjava korisnik Reddita.

Kaže i kako ga fascinira što on nema izlaz na južnu stranu, gdje je Dom sportova i Trešnjevka, nego se mora proći "ili na prijelaz u Jagićevoj, gdje je nedavno klinac poginuo, ili na Vodovodnu. Ili preko pruge kroz rupe u ogradi, što redovito vidim", kazao je.

Sama zgrada, nastavio je, čista je katastrofa što se tiče uščuvanosti i korištenja. "Auto prometnice okolo su isto čudo. S južne strane ide Nova cesta, koja naglo završava. Sa sjeverne Hanuševa, gdje su do 'nedavno' bile kocke da se drndamo malo. A konekcija među njima nikakva. Ili na Vodovodnu ili na Adžijinu.... Realno da nema pruge ni kolodvora, Nova cesta bi se spajala na Hanuševu i Jagićevu i Zeleni val, i to bi bio super koridor. Al eto tako je kako je", zaključio je.

Slično je napisao još jedan od komentatora. "Zapadni nije se mijenjao preko 150 godina. Okretište tramvaja Zapadni kolodvor je identično kao kad je građeno i po tome je najstarije u Zagrebu! Čitav taj prostor očajno treba sveobuhvatni urbanistički projekt koji će spojiti Trg Francuske Republike i Trešnjevku. Trenutačno čak ni ne možeš legalno pristupiti Zapadnom kolodvoru s južne strane", piše.

Netko je kazao i kako je riječ o kolodvoru samo imenom, a funkcionalno o stanici. "Ništa prometniji nije Zapadni kolodvor od bilo koje druge obične stanice", tvrdi, drugi dodaje: "Najbolje ću ti pojasniti da ljudi koji žive na Črnomercu i u tom djelu grada, kad idu na vlak, idu na Glavni kolodvor. Nisam još nikada čuo da netko ide na vlak na Zapadni. Kaj je najbolje, nisam tamo nikad nikoga ni vidio. Ne znam radi li itko tamo", piše.