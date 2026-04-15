Za dlaku izbjegao pad u grabu pored trafostanice, a onda je jedan Zagrepčanin odlučio uzeti stvar u svoje ruke

Susjed je išao u šetnju sa sinom koji je bio na biciklu i za malo je završio u grabi pored trafostanice, ispričao je jedan Zagrepčanin u kvartovskoj grupi na društvenim mrežama. Kako je opisao, pored trafostanice u velikom parku u zagrebačkom kvartu Remetinec nalazi se otvorena rupa koja je ranije bila zaštićena željeznim šipkama, a sada one iščupane stoje na podu.

Problem je to koji traje već nekoliko mjeseci. Jedan od stanara odlučio je uzeti stvar u svoje ruke te sam učvrstiti šipke i postaviti traku kako bi zaštitio prostor. "Željezne šipke su bile na podu pa smo ih učvrstiti i nategnuli traku. Ta rupa je već par mjeseci jer je u tijeku promjena rasvjete u kvartu", napisao je u objavi i dodao kako se radovi odvijaju sporadično uz česte prekide. Prostor je zato do današnjeg dana ostao nedovršen i potencijalno opasan, istaknuo je.