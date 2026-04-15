NA STROSSMAYEROVU TRGU

Jaska ovog vikenda postaje cvjetna oaza: U centru grada održava se omiljeni proljetni sajam

Foto: Grad Jastrebarsko
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 15:03

U nastavku donosimo cijeli program.

Sajam cvijeća "Cvjetna Jaska", održat će se u subotu i nedjelju na Strossmayerovom trg u Jastrebarskom, javljaju iz Grada.  Manifestacija je to koja svake godine okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja, ljubitelja cvijeća, vrtlarstva i uređenja životnog prostora, napominju.

Uvertira u "Cvjetnu Jasku" bit će, pak, u petak, kada će jaskanske i gostujuće cvjećarke na središnjem jaskanskom trgu postaviti cvjetno-zelene instalacije na temu "Bregi oko Jaske“. Zahvaljujući mašti, vještini i kreativnosti autorica, očekuje se da će instalacije izazvati veliko zanimanje posjetitelja, kažu iz Grada.

Na sajmu će svi koji žele uljepšati svoje balkone, okućnice i vrtove moći odabrati raznovrsne sadnice sezonskog cvijeća i ljetnica, aromatičnog bilja, sukulenata i kaktusa, presadnice povrća te ukrasne grmove i trajnice. Uz bogatu cvjetnu ponudu, svoje će proizvode predstaviti i brojni umjetnički obrti s unikatnim nakitom, keramikom i dekorativnim predmetima. Program sajma dodatno će obogatiti radionice posvećene cvijeću, jestivom bilju i povezanosti s prirodom.

Poseban ugođaj u nedjelju donosi "Doručak na travi“ na Strossmayerovu trgu – opušteno druženje u cvjetnom okruženju uz zdrav i hranjiv obrok. Dodatnu ljepotu „Cvjetnoj Jaski“ dat će i nastupi jaskanskih plesnih udruga, a završnica manifestacije bit će u nedjelju poslijepodne uz "Plesnjak na Strossu“, kada će profesionalni plesni parovi animirati posjetitelje i pozvati ih da zajedno zaplešu društvene i latinoameričke plesove, objašnjavaju iz Grada. 

Svojim će autentičnim glasom i glazbenim izričajem publiku zabavljati i mlada jaskanska zvijezda, Bruno Rački, a ugostiteljski objekt Cafe Cafe pripremio je i Wine brunch Plešivica edition gdje će se svi posjetitelji moći osvježiti uz čašu na široko poznatog plešivičkog pjenušca, uz gastro ponudu i DJ program.

Cjelodnevni izložbeno-prodajni sajam cvijeća, rukotvorina i dekorativnih predmeta trajat će od 8 do 19 sati. U nastavku donosimo cijeli program.

Petak, 17. travnja: Cvjećarke i aranžerke postavljaju cvjetne instalacije na temu: "Bregi oko Jaske"

Subota, 18. travnja:

  • 8:00 i 12:00 - kutak za obrtnike u okviru akcije “Majstori održivosti – Sačuvaj, ne bacaj” - promoviranje popravaka umjesto bacanja i očuvanja tradicionalnih obrtničkih zanimanja u suradnji s Udruženjem obrtnika
  •  9:00 - otvorenje sajma uz čašicu likera od ruža
  • 9:00 - 11:00 - nastup Brune Račkog, talentiranog Jaskanca moćnog i specifičnog vokala
  • 11:00 - Nutrikids radionica pripreme obroka s jestivim cvijećem: voditeljica nutricionistica Jana Vađina
  • 14:00 - 20:00 sati - Wine brunch, Plešivica edition, Cafe Cafe: Vino, pjenušci, DJ-evi i burgeri, 12 vrhunskih vinara i 2 DJ-a
  • 15:00 sati - radionica izrade "Jaskanskog pušleka" - voditeljica Anamarija Bubanović
  • 16:30 - 17:00 - nastup Plesnog studia Instinct i Baletnog studija Jastrebarsko

Nedjelja, 19. travnja:

  •  10:00 - "Doručak na travi" – zdravi obrok priprema nutricionistica Jana Vađina, zajednički doručak uz cvijeće, glazbu, na travi, uz cvrkut ptica
  • 11:00 - radionica na temu ‘Jestivo cvijeće i bilje jaskanskog kraja’ by Gabrijela Vrbetić
  • 17.00 - "Plesnjak na Strossu" by Plesni centar Fredi – čiji je osnivač Zvonko Pleš, jedan od inicijatora emisije „Ples sa Zvijezdama“

Prijave za sve radionice i "Doručak na travi" trebaju se obaviti na e-mail: cvjetna.jaska@gmail.com.
