Dobili smo školu s koncertnim dvoranama i čak 33 vježbaonice

Zvukovi glasovira, klarineta, violine i trombona odjekivali su jučer od ranog jutra hodnicima zgrade u Vlaškoj ulici, koja je postala novi dom Glazbenog učilišta Elly Bašić. Od 1861. pa sve do 1988. taj je veliki kompleks bio bolnica za vojnike, do 2002. godine koristili su ga djelatnici Ministarstva obrane i uprave Vojne policije, a sada je postala hram glazbenog obrazovanja za mlade od vrtićke dobi do kraja srednje škole.

Nastava na sedam lokacija

Dosad se nastava, osim u centralnoj zgradi u Mlinarskoj 25, pohađala na još šest lokacija raštrkanih po cijelom gradu. A kako se radilo o prostorima koji su bili u najmu, kazali su polaznici Glazbenoga učilišta, često se provodila do kasnih večernjih sati. Odsad će se svi programi, pak, provoditi u jednoj zgradi od 4400 četvornih metara koja je prošla kroz rekonstrukciju i adaptaciju u vrijednosti od 30,6 milijuna kuna. Od toga je 26 milijuna osigurano iz europskih fondova.

– Bilo je teško i emotivno oprostiti se s Mlinarskom, ali trebali ste vidjeti kako su djeca, nastavnici i roditelji uz osmijeh cijelu školu u dva dana prebacili u novi prostor – kazala je vidno ganuta ravnateljica Glazbenog učilišta Mirela Buchberger Karlo.

Polaznici i djelatnici škole na raspolaganju imaju tri koncertne dvorane, devet učionica, multimedijalnu knjižnicu, prostore za nastavnike te ono što je đacima zapravo najvažnije, čak 33 vježbaonice. Posebno za pijaniste, čeliste, puhačke glazbenike, perkusioniste i učenike drugih instrumenata, svaka prostorija je zvučno izolirana, a gdje je potrebno, opremljena je i glasovirom, stalcima za note i drugom opremom. Polaznici učilišta mogu ih koristiti u svako vrijeme za vježbanje repertoara ili pripremu za recital ili natjecanje.

I dok se u koncertnoj dvorani održavala svečanost otvorenja učilišta, učenici su trčali hodnicima i oduševljeno virili u vježbaonice u kojima će ustvari provesti najveći dio dana prije ili nakon nastave.

– To je za nas velika stvar jer najveći dio dana odlazi upravo na vježbanje sviranja na instrumentu. A sve nam je još novo pa smo možda malo zaneseni – kazala je trombonistica Leticia Čus, učenica trećeg razreda učilišta i nagrađivana mlada glazbenica. Nova joj se škola, dodala je, jako sviđa zbog blizine tramvajske stanice, koja je samo pedesetak metara od objekta.

– Tako mi je lakše doći do Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, u koju isto idem – objasnila je.

Stiže i XVIII. gimnazija

A otvorenje Glazbenoga učilišta Elly Bašić završetak je prve faze pretvaranja bivše vojne bolnice u veliki odgojno-obrazovni kompleks. Druga faza čini rekonstrukciju i prenamjenu dvorišne zgrade na sredini parcele za potrebe Glazbene škole Pavla Markovca te Škole suvremenog plesa Ane Maletić, dok će se u trećoj srušiti objekt koji nije zaštićen kao kulturno dobro i na njegovu mjestu podignuti nova zgrada XVIII. gimnazije