Djeca na Jarunu do škole moraju hodati po cesti: 'Već se 10 godina borimo za rješenje'

Roditelji učenika Osnovne škole Bartola Kašića u Vrisničkoj ulici na Jarunu već gotovo deset godina pokušavaju dobiti konkretno rješenje za prilaz zgradi sa sjeverne strane, iz smjera Würthove. A problem je, navode, nogostup koji postoji samo djelomično pa su djeca dio puta prisiljena proći kolnikom. Da se nogostup ne može izgraditi jer nema dovoljno prostora, informacija je koju su neslužbeno dobili iz Mjesnog odbora. Službeni odgovor ili obrazloženje, napominju, nikada nisu primili, a više su se puta obraćali i direktno Gradu.

– Zabrinuti smo za djecu, a oni nas ignoriraju. Nismo isključivi, ne držimo da je jedino rješenje nogostup, već bismo pristali i na stupiće koji bi odvojili prostor za pješake, na uspornike duž cijele ceste kako bi se vozače natjeralo da kontroliraju brzinu, na kamere, zatvaranje tog dijela ulice za promet pa i na neko drugo rješenje – ističu roditelji, dodajući kako su gradnju nogostupa ove godine predložili i u gradskome projektu "Daj prijedlog za bolji kvart".

Sada, naime, trotoar u smjeru sjevera završava kod školskog dvorišta, gdje se nalaze i zadnji uspornici. Od tog mjesta pa do odvojka Vrisničke nestaje, a u nastavku prema Würthovoj ponovno se pojavljuje. Na dijelu na kojem nema staze prometnicu od prostora kojim se kreću pješaci razdvaja tek tanka bijela linija.

– Međutim, taj prostor gotovo u svako doba dana zauzimaju parkirani automobili pa djeca, kao i ostali pješaci, nemaju druge opcije nego hodati sredinom ceste – objašnjavaju roditelji. Također, dodaju, Vrisnička je do križanja s Vogrinčevom dvosmjerna, a dalje jednosmjerna prema sjeveru, no u praksi nerijetki voze u oba pravca i velikom brzinom zbog izostanka nadzora. Iako su prekršaje putem aplikacije prijavljivali policiji, kažu da ne primjećuju da se situacija poboljšala.

Vogrinčeva je pak od lani jednosmjerna i u nju se ulazi iz pravca crkve svete Mati Slobode. Uska je, ali mnogi po njoj voze prebrzo jer, govore roditelji, znaju da im iz suprotnog smjera nitko ne može naići.

– A najveći problem je što na križanju s Vrisničkom nema obilježenog pješačkog prijelaza. Dakle, automobili jure i s jedne i s druge strane, a paralelno djeca hodaju posred kolnika. Ne mogu se ni pomaknuti u stranu jer su si neki taj prostor rezervirali kao privatno parkiralište. Puka sreća je što još nitko nije stradao – ističu.

Zbog nepropisnog parkiranja kontaktirali su i prometne redare koji su, kažu, kazne dijelili samo dan prije asfaltiranja. – To je bilo vjerojatno kako bi natjerali ljude da maknu aute s ceste da ne smetaju radovima. Inače rijetko reagiraju – govore roditelji. Prometna situacija, napominju, dodatno će se zakomplicirati zbog planirane gradnje zgrade na uglu Vrisničke i Vogrinčeve. – Čistili su parcelu pa su građevinski strojevi već prolazili ovuda, i to iz suprotnog smjera. Moguće je dobiti dozvolu za posebnu regulaciju prometa, no očekivali bismo tada barem postavljanje signalizacije koja upozorava na gradilište – kažu roditelji.

Ne traže, govore, ništa posebno, samo da djeca mogu sigurno doći do škole i vratiti se kući. – Dok Grad ne pronađe rješenje, prilaz školi sa sjeverne strane ostaje prometno opasan za najmlađe, a mi ne želimo čekati da neka nesreća potakne promjene – zaključuju.

U gradskoj upravi pak kažu kako je na zahtjev Vijeća četvrti Trešnjevka – jug rekonstrukcija Vrisničke s gradnjom nogostupa obuhvaćena programom uređenja komunalne infrastrukture za 2026., na temelju čega će se obnoviti postupak ishođenja lokacijske dozvole te će se po njezinoj pravomoćnosti pokrenuti rješavanje imovinskopravnih odnosa.

– Na dijelu Vrisničke u blizini raskrižja s Vogrinčevom ne postoje prometno-tehnički uvjeti za ugradnju zaštitnih stupića. Naime, na jugozapadnoj strani ulice nalaze se okomita parkirališna mjesta, uz širinu kolnika od 4,8 metara, a prema važećem pravilniku za siguran prilaz potrebno je najmanje 5,4 – navode, dodajući kako će nastaviti pratiti situaciju i prema potrebi razmotriti uvođenje dodatnih mjera za unapređenje sigurnosti i protočnosti prometa.

Na pitanje kontroliraju li ulicu prometni redari te koliko je prekršaja utvrđeno ove godine, odgovaraju da nadzor obavljaju "sukladno operativnim mogućnostima". – Zaključno s listopadom, sankcionirano je 30 nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Prometni redari nastavit će pratiti stanje na terenu s ciljem poboljšanja situacije – poručuju.