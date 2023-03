Djeca bila u kući u vrijeme požara, vlasnici: 'Nije bila eksplozija, sve bi otišlo u zrak'

Puno nepoznanica ostalo je nakon velikog požara koji je izbio ove nedjelje oko 12.30 sati u garaži kraj kuće trokatnice u zagrebačkom naselju Ferenščica. Vatrogascima je trebalo manje od sat vremena da lokaliziraju požar, a na teren je izašlo 13 vatrogasaca. Nakon što su se ostvarili uvjeti, policajci su krenuli s obavljanjem očevida kako bi se otkrio uzrok požara, a navodno su na terenu i pirotehničari.

Iako zasad nema puno službenih informacija, vlasnici objekta uvjereni su kako je požar krenuo od guma u garaži u kojoj čuvaju lakove, boje i kompresore. Osim same garaže stradala su i stakla trokatnice, no veće štete osim toga nema. Susjedi su požar uočili jer se kvartom krenuo širiti veliki gusti dim, a uz to osjetio se nesnosan smrad.

U trenutku požara garaže u kući se nalazila vlasnica, kao i troje djece. Nitko nije stradao u požaru, a obitelj se i dalje nalazi ispred svoje kuće. Osim njih, vani se nalaze i susjedi koji su uspaničeno izašli na ulice.

- Čuli smo vatrogasce pa smo iz dvorišta izletjeli i pogledali, jako visoki veliki crni dim smo vidjeli" ispričao je susjed Ivan Hlupić, no navodi kako ih požar nije uplašio. Susjedi su, osim toga, kazali kako dobro poznaju obitelj na čijoj je garaži nastao požar, a govore i kako su vlasnici radili na radovima krečenja na pola kuća u ulici, stoga vjeruju kako su požar uzrokovale gume.

Obitelj također tvrdi kako nije došlo do eksplozije kako mediji prenose, već je samo došlo do zapaljenja guma koje je vjerojatno uzrokovao ''kratki spoj''. - Otišla bi cijela kuća da je bila eksplozija - objasnili su reporterki Katji Knežević. Vatrogasci s dva vatrogasna vozila i dalje su na tom području, kao i policija koja će utvrditi koji je bio točan uzrok ovog požara.

- Bila sam doma, čula sam mamu i strinu da viču. Izašla sam i vidjela da gori. Uzela sam curice prijateljice koje su bile u kući i izašli smo van. Nismo dobili nikakve informacije, izgleda da je kratki spoj. Susjedi pomažu, daloi su mi jaknu i vestu jer stojim ovdje od 12.30, a djevojčice su kod susjeda i prijatelja - objasnila je žena koja je bila u kući u vrijeme požara.