Dio potrošača u Zapruđu, Sesvetama, Šestinama i Dubravi danas bez vode

Zbog puknuća cjevovoda, dio potrošača u Aveniji Dubrovnik bez vode je do daljnjeg. U ulicama Šestinski vijenac, Šestinski vrh, Kulmerskoj i Zavižanskoj ulici u Šestinama do 15 sati te u Javorinskoj ulici u Dubravi do 14 sati. Bez vode je i dio potrošača u Budenečkom putu. A za trajanja radova, opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "voda za piće".

