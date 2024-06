Tomašević izvlači iz ladice još jedan projekt iz Bandićeva doba: Kupuju 5000 kvadrata za kompleks URIHO

Pred zastupnicima Gradske skupštine ovoga će se tjedna po hitnoj proceduri naći prijedlog o kupnji zemljišta od pet tisuća kvadrata u novozagrebačkom kvartu Kajzerica. Grad planira za 2,26 milijuna eura kupiti zemljište od Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO, a uprava Tomislava Tomaševića tako je iz ladice izvadila još jedan projekt započet u doba Milana Bandića.

Riječ je o takozvanom kompleksu URIHO, dijelu velikog projekta koji je Bandić nazvao "Kajzerica – zagrebačka Trnoružica" kada je 2012. najavio gradnju škole, vrtića, crkve, obrtničkog centra, novih prometnica i velikoga objekta u trokutu omeđenome željezničkom prugom te ulicama Žarka Dolinara i Mate Parlova.

Plan je bio kompleks izgraditi na zemljištu od oko tri hektara, a objekt bi se prostirao na oko 30 tisuća četvornih metara i imao tri dijela, proizvodno-rehabilitacijski, sportsku dvoranu za osobe s invaliditetom te edukacijsko-rehabilitacijski dom s krevetima. A upravo posljednji dio Tomašević planira što prije sagraditi, stoji u dokumentima koji stižu na Skupštinu.

Arhitektonsko rješenje pak odabrano je još 2008., no do 2012. nisu bili spremni svi papiri, a iako je tada obećano da će se projekt realizirati od 2014., godinu poslije pisalo se da se tek pokreće studija izvodljivosti. Najavljeno je pritom i da će sve biti spremno 2016., no u međuvremenu se nije puno toga dogodilo. Aktualna je gradska vlast stoga ažurirala projekt na koji je već utrošeno oko dva milijuna eura i parcelirala zemljište, tako da se zahvat težak nekoliko desetaka milijuna eura može izvesti u fazama.

"Uočen je nedostatak smještajnih kapaciteta za odrasle osobe s invaliditetom kojima je potrebno osigurati intenzivnu skrb, kao i za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra. Rješenje tih problema vidimo u osiguravanju smještajnog kapaciteta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta," navodi se u dokumentima. Plan je stoga nakon kupnje zemljišta krenuti u proceduru gradnje doma koji će se prostirati na 8250 kvadrata, a imat će dvije podzemne etaže, prizemlje i tri kata.

