Detalji filmske potjere na Branimirovoj: Policajac mi je vikao 'ulovi ga, ulovi ga'

Policajac je vikao "ulovi ga, ulovi ga" kada se u tom trenutku taj lik već našao ispred mene. Poskliznuo se, a ja sam tada skočio na njega i pali smo na travu - prepričava Andrej L., student iz zagrebačke Dubrave koji se jučer poslijepodne slučajno našao usred prave filmske scene.

Podsjetimo, autor snimke koja se jučer pojavila u medijima, a koja pokazuje sami završetak "akcije", kazao je da se nepoznati muškarac svađao s drugim te je izvukao nož. Po dolasku policije ga je bacio i pokušao pobjeći. No mladić koji se nalazi na snimci ispričao nam je drugu priču. Tvrdi kako je on slučajno prolazio kada mu se obratila policija koja je, kako je naknadno saznao, lovila mlađeg muškarca koji je napadao djecu.

- Ja sam trčao po Branimirovoj i vraćao sam se prema tom Intersparu. U daljini vidim kako dva lika trče za nekim preko ceste. Oni su trčali od pruge prema Intersparu. Vidio sam da su se natjeravali po livadi i približavali meni. Kada je on krenuo bježati natrag prema pruzi, policajac se derao "ulovi ga, ulovi ga". On se u tom trenutku već našao ispred mene i taman se u tom trenutku poskliznuo. Ja sam tada skočio na njega i pali smo na travu kod grma. On se opet ustao, ja sam ga zgrabio za nogu i opet sam skočio na njega. Tada su dotrčali policajac i jedan čovjek - prepričava Andrej.

Kaže kako se u cijeloj toj zbrci nije odmah snašao pa je u prvi mah počeo odgurivati policajca i muškarca koji su prišli.

- Govorio sam im "čekaj, čekaj što je bilo". Mogao je biti nevin i da ga lupaju bez veze pa sam ga instinktivno htio zaštititi. Policajac je onda rekao "makni se" pa sam ustao. Čovjek je došao do mene i pitao jesam li dobro jer sam imao razderano koljeno i lakat. Nakon minutu dvije je dotrčao i drugi policajac, a onda je stiglo ubrzo i policijsko vozilo - kaže ovaj hrabri mladić kojemu ovo nije prvi put da je ulovio "bjegunca". Naime, prije godinu dana je također ulovio jednog kradljivca parfema.

Kako kaže, sumnja da bi policajci ovog muškarca uspjeli uloviti da se on nije slučajno našao u pravo vrijeme na pravom mjestu jer su bili sigurno 100 metara iza njega.

- On ili bi pretrčao cestu ili bi ga udarilo auto - zaključuje Andrej.

Podsjetimo, policija se jučer kratko oglasila o slučaju potvrdivši da su oko 19 sati zaprimili dojavu o čovjeku na Branimirovoj koji ima oštri predmet.