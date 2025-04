Dan medijske pismenosti: Izložba o algoritmima i AI alatima u NSK

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu organizira izložbu pod nazivom "Razotkrivanje algoritama: kako oblikuju naš digitalni svijet" koja će se održati srijede do 16. travnja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Izložba je dio 8. Dana medijske pismenosti i bit će otvorena radnim danom od 9 do 19 sati, a subotom od 9 do 14 sati. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje.

Ova izložba je rezultat međunarodnog projekta ALGOWATCH, a dolazak je već potvrdilo gotovo 30 škola s više od 700 učenika iz svih krajeva zemlje. Svečano otvorenje održat će se u srijedu u 11 sati, prvo će se održati panel diskusija, a zatim će biti organiziran obilazak izložbe.

Panelisti će biti prof. dr. sc. Igor Kanižaj s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doc. dr. sc. Juraj Petrović s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. Jelena Sekulić iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te mr. sc. Jadranka Dorešić, dipl. oec., iz Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad. Tematski, panel će obuhvatiti izazove dezinformacija i alate umjetne inteligencije, budućnost svakodnevne primjene AI alata, izazove u području autorskog prava te stavove i iskustva učenika prilikom korištenja AI alata.

Izložba nudi raznovrstan sadržaj, uključujući "Labirint znanja", koji pokriva teme poput algoritama preporuka, pristranosti algoritama, chatbota, generativne umjetne inteligencije, metapodataka, ekonomije pozornosti i sintetičkih medija. Posjetitelji će imati priliku testirati alate umjetne inteligencije, steći kritički pristup u njihovoj uporabi te sudjelovati u kvizu na teme poput demografije, online odnosa, zdravlja, klimatskih promjena i mnogih drugih. Također, bit će postavljena videoigra koja omogućava usvajanje novih znanja i vještina za korištenje društvenih mreža i AI alata.