Dan dizajna, kreativnosti i druženja: Art sajam Stolnjak predstavlja nove kolekcije u jesenskom izdanju

Figa Garden u Gundulićevoj ove će subote biti domaćin jesenskog izdanja art sajma Stolnjak, događaja koji okuplja kreativce iz raznih djelova Hrvatske. Zagrebačkoj će publici predstaviti nove kolekcije modnih dodataka, tekstila i dekoracija za dom. Na adresi Gundulićeva 39, od 11 do 17 sati posjetitelji mogu pronaći razne rukotvorine - od keramike, tekstila i nakita pa sve do art printeva i dekoracija za interijer. Izlagači će predstaviti nove kolekcije, a na meniju će se pronaći i razni signature kokteli, zdravi snackovi i specialty kava.

Među izlagačima je tako i mali kreativni brend iz Zagreba Ogled & Nedogled koji spaja umjetnost, osobnu priču i komadiće svakodnevice u unikatne komade. Svaki proizvod - od ručno oslikanih majica, košulja, sakoa, do mini platna i personaliziranih poklona - nastaje s pažnjom, mirnom rukom i dozom humora. Predstavit će se i Vert, remium tiskani magazin proizveden u nezavisnoj nakladi koji izlazi kvartalno, kao i Inner Persona, brend dizajnerskog nakita iz Zagreba koji se fokusira na na izradu nakita od poludragog kamenja i šešira.

Foto: art sajam stoljnjak

Među izlagačima je i mini branf grafičke dizajnerice i ilustratorice Nine Ivanović Olofka koja će posjetiteljima ponuditi plakate, bilježnice, razglednice, stickere i kuhinjske krpe s motivima vintage predmeta, arhitekture i životinjskih likova, te Mün, brend koji na održiv način ručno izrađhuje keramičko posuđe i minimalistički nakit od mjedi. Više detalja može se pronaći na Facebook stranici eventa.