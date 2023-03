Bogat program ove nedjelje na Bundeku: Nastupaju Mile Kekin, Feminem,...a bit će i radionica i plesa

21.03.2022., Slavonski Brod - Osnovna skola Ivan Goran Kovacic u sklopu obiljezavanja Dana skole ukljucila se u obiljezavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom. Tom prigodom u skolskoj sportskoj dvorani odrzano je druzenje i zabava s djecom s Down sindromom i njihovim roditeljima, te ucenicima i djelatnicima skole. Obiljezavanjem Svjetskog dana sindroma Down zeli se svima pribliziti osobe sa sindromom Down i pri tomu potaknuti ljude na vece postivanje njihovih prava. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

