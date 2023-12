Događanje koje je proljetos bilo hit u Zagrebu ovog se tjedna vraća u božićnom izdanju

Nakon vrlo uspješne ljetne i jesenske sezone projekta PLACe Market koji se održavao svakog petka na Dolcu, a koji je okupljao neke od najboljih domaćih restorana i chefova, PLACe Market se vraća ovog petka na zagrebački Dolac u zimskom pop-up izdanju.

Projekt je pokrenut u predsezonskim mjesecima 2023. na splitskom Pazaru, nakon čega je stigao i na najpoznatiji hrvatski plac - Dolac. Zamišljen je kao streetfood događanje koje za cilj ima revitalizirati gradske tržnice i pretvoriti ih u glavno mjesto okupljanja i druženja. Nakon što kumice isprazne svoje klupe na tržnicama, svaki petak od 18 sati preuzimaju ih poznati, nagrađivani domaći chefovi i uvaženi restorani koji na njima pripremaju brojne specijalitete u streetfood varijantama po pristupačnim cijenama.

U prijašnjim izdanjima na Dolcu su se mogli probati specijaliteti koje su pripremali Al Dente, Broom44, Sopal, RougeMarin, Gastronomadi, ResTač, Al Dente, Poke Poke, Sopal, Nautic club Pojoda by Christian Misirača, Bistro Apetit by Marin Rendić, chef Mario Mihelj i mnogi drugi.

Popis izlagača na blagdanskom izdanju PLACe Marketa napokon je poznat, a sastoji se od 20 chefova i ugostitelja, od kojih se mnogi vraćaju na Dolac u i blagdanskom izdanju. Tako ćemo na u petak uživati u raznim blagdanskim specijalitetima koje su pripremili chef Marin Rendić ispred bistroa Apetit, ResTač, chef Mario Mihelj, Sopal i chefica Katarina Vrenc, Beštija, Poh, Bistro Točkica, Gastronomadi, Al Dente i chef Branko Kusovac, Meat the King, Vinkl, Ferdinand Knedle, Cunami, Amelie, OUI Chef by Vedran Stojanac, Takoyaki by chef Martino Zanelli Kovačić, Fritula by Krivi ljudi te Begs plant based kitchen.

PLACe Market će nakon pop-up izdanja uzeti zasluženu zimsku pauzu, ali ga možete ponovno očekivati već u proljetnim mjesecima u idućoj godini. Svakog sunčanog petka i u narednoj godini Tržnica Dolac biti će "place to be", a organizatori najavljuju, osim u Splitu, pojavljivanje događanja u još nekim većim gradovima diljem Hrvatske.

