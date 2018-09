Kupači ogorčeni: Koji to remont traje više od dva mjeseca? Pločice su već popucale!

Iznose vreće šute i šute – o tome što točno rade na bazenu Svetice, radnici jednostavno ne žele razgovarati, ali kratko ističu, posla ima. Čini se popriličnog jer svakog se dana odande odvoze kamioni smeća, odnosno građevinskog materijala, i to u vozilima jednog od izvođača radova na gradnji kompleksa, Teh-gradnje.

Drugdje trajalo tri tjedna

Zaviriti u stakleni objekt ne može se jer su oko čitave zgrade nalijepljene crne vreće za smeće, dok na samom ulazu i dalje stoji obavijest kako je bazen “u redovnom godišnjem remontu”. Komad je to papira pred koji svakodnevno stižu Zagrepčani koji se i dalje čude radovima na bazenu.

– Ma to je suludo. Koji redovni remont traje više od mjesec i pol? A trajat će i dalje, navodno još dva tjedna. Zašto jednostavno ne kažu što se radi? U redu je ako se nešto napravilo krivo u startu, ali nije u redu da nam se to ne kaže. Sve smo to mi platili – ljutit na činjenicu da bi se kupališna sezona kod Dinamova stadiona trebala nastaviti tek početkom listopada bio je jučer Vlado Tomac, umirovljenik iz Maksimira, koji inače, kaže, pliva nekoliko puta tjedno. Posljednja dva tjedna “spas” mu je Utrina, kamo je išao i prije nego što je u lipnju 2016. kompleks na Sveticama dovršen. A upravo zato što je bazen praktički nov, trebao bi, smatra Tomac, funkcionirati bez problema.

– Kako je na drugima redovni remont trajao najviše tri tjedna, što se samo ovdje mora popravljati? – pita se umirovljenik kojemu se u polemiziranju pridružila i susjeda iz kvarta, inače računovotkinja Vera Friščić. Ona je do kompleksa došetala jer, kako kaže, na internetskim stranicama ustanove Upravljanje sportskim objektima te na njihovim društvenim mrežama ne može dobiti nikakav suvisao odgovor.

– Čak sam zvala i na onaj broj koji su objavili na Facebook stranici “Bazenski kompleks Svetice”, ali nitko mi se nije javio. Ne interesiraju me zapravo radovi, a ni zašto se događaju. Ali voljela bih da smo o svemu barem donekle informirani jer ovaj način, kad nitko ništa ne govori, krajnje je infantilan – zaključila je Vera Friščić.

Iz Upravljanja sportskim objektima, iako im na društvenim mrežama ne odgovaraju, kupače umiruju obećavajući da će popravci na bazenu biti gotovi do konca rujna. A radi se, objašnjavaju, na slivnicima, keramičkim pločicama, fugiranju, silikoniziranju i “drugim sličnim korektivnim zahvatima”.

– Početkom kolovoza krenulo se s pojačanim redovnim održavanjem bazena kojim su planirani određeni zahvati na redovnom održavanju i saniranju uočenih manjkavosti. Sanacija je zbog određenih tehnoloških postupaka, sukladno uputama tehnologa, zahtijevala dodatne aktivnosti te je posljedično tome neminovno produljenje prvobitnog planiranog roka – kažu u ustanovi, ali i u Gradu, koji je o stanju bazena izvijestio na identičan način. Svi se popravci, ističu i jedni i drugi, rade pod garancijom, odnosno u jamstvenom roku izvođača radova, pa ih ni Holding ni Grad neće posebno platiti.

– Prilikom radova na slivnicima na preljevnim kanalicama oko bazena proizvođači materijala tražili su određene korake i vrijeme za očvršćivanje materijala zbog garancija na ugrađene proizvode te smo sukladno tome produljili planirane rokove. Radove izvode isti izvođači koji su dali garanciju na osnovne radove na kojima su se vršili korektivni zahvati te neće biti nikakvih dodatnih troškova – obećaju u ustanovi Upravljanje sportskim objektima, koja će, zbog zatvorenih vrata bazena, generirati gubitak od oko 30 tisuća kuna.

Čekalo se od 2002.

Zagrepčani, s druge strane, mahom tvrde kako je od početka riječ o “traljavo izvedenom poslu”.

– Pločice u bazenu već su popucale, a na stepenicama sam zamalo slomio nogu jer se pola nje odlomilo kad sam na nju stao – govori nam jedan od redovitih kupača na Sveticama, gdje se bazen čekalo od 2002. Tada je, zbog oronulosti, zatvoren tamošnji stari bazen, a novi je sedam godina kasnije počeo graditi Konstruktor iz Zagorja. Dvije godine nakon uvođenja u posao sve je stalo jer se tvrtka povukla, a gradnja kompleksa nastavljena je 2014., nakon što su se odabrali novi izvođači radova. Bazen su na kraju izgradili Zagreb Montaža i Teh-gradnja za nešto više od 70 milijuna kuna, dok je i u vrijeme Konstruktora u zgradu uloženo više od 20 milijuna. I na samom početku drugog pokušaja gradnje Svetica pojavio se svojevrsni problem jer je čitava konstrukcija kompleksa sredinom 2014. godine utonula za pet centimetara. Iz Holdinga, koji je glavni investitor bazena, tad su smirivali situaciju objašnjavajući kako je projektom predviđeno da bi konstrukcija mogla legnuti i do osam centimetara.