Baš Naš, festival vrhunske hrane i glazbe, uskoro na Gornjem Gradu

Prvi put u samom centar Zagreba, u povijesnoj staroj jezgri, na platou Gradec, održat će se festival koji predstavlja vrhunsku gastronomiju i sjajnu zabavu pod imenom Baš Naš.

Pod organizatorskom palicom tima koji je zaslužan za ogroman uspjeh jedne od najljepših zimskih gradskih bajki - Adventa u Klovićevim dvorima, proljeće na Gornjem Gradu dobit će svoj festival, koji će u tri tjedna predstaviti najbolje od domaće gastro ponude, ali i sjajan koncertni lineup.

Od 30. svibnja do 16. lipnja već poznata gradska lokacija s koje puca pogled na cijeli grad, bit će nezaobilazno mjesto za sve koji traže uzbudljivo, šarmantno, drugačije i jedinstveno mjesto za afterwork druženja, opuštene večernje izlaske ili za uživanje u odličnim zalogajima uz koncert omiljenog banda. U 18 dana pod vedrim nebom na najljepšoj gradskoj pozornici, Baš Naš svakog dana donosi nastupe poznatih bandova među kojima su Neno Belan & Fiumens, Edo Majka, Elemental, Vatra, Scifidelity Orchestra, RNB Confusion, The Lollipops, Single Ladies - Beyonce Real Tribute Band, Amy & House - Tribute band to Amy Winehouse i brojni drugi.

Program će započeti svakog dana u poslijepodnevnim satima uz glazbenu pratnju DJ- a, a u večernjim satima atmosferu će zagrijati nastupi bandova na velikoj pozornici. Da bi ovo ljeto plato Gradec bio najšarmantnija lokacija za stvaranje nezaboravnih uspomena, Baš Naš je pripremio posebno mjesto s pogledom na Zagrebačku katedralu za najljepšu zagrebačku foto razglednicu, tri jedinstvena rooftop bara te prekrasnu pješčanu plažu na najvišoj gradskoj pozornici na kojoj će posjetitelji moći uživati u pogledu na grad i zalaske sunca. Posjetitelji će moći uživati u delicijama čak 11 poznatih ugostitelja s velikom ponudom, za ovaj festival posebno pripremljenih jela: od popularnih burgera u posebnim signature varijantama, morskih specijaliteta, vegetarijanskih jela te omiljenih proljetnih slastica.

Za vrhunske gurmane i poznavatelja pića, posebno iznenađenje bit će jedinstveni gin bar u kojem će moći probati prvi hrvatski craft gin. Mlada samoborska tvornica gina Butterfly Effect Distillery oduševila je poklonike jedinstvenog i posebnog okusa gina kojeg proizvode od čak 16 sastojaka, a njihovu će gin rapsodiju u craft izdanju moći isprobati posjetitelji Baš Naš festivala u pop-up gin baru. U ponudi poznatih ugostitelja bit će i proljetni signature kokteli, brojna vina, piva te druga pića poznatih barmena.

„Ovo je prvi Baš Naš festival koji će našim posjetiteljima ponuditi posebnu i jedinstvenu priču koja će ih osvojiti i pružiti im zaista zabavno i vrhunsko iskustvo. Želimo da se naši gosti osjećaju dobro i ugodno, da vlada zabavna atmosfera i da je ponuda na vrhunskom nivou. Izabrali smo bandove koji garantiraju odličnu atmosferu, pomno smo birali ugostitelje i gastro ponudu, a samom uređenju smo posvetili posebnu pažnju. Plato Gradec će zaista biti neprepoznatljiv i vjerujemo da će nam se brojni posjetitelji vraćati jer Baš Naš će biti baš posebno zabavna priča“, otkriva ususret festivalu Sanela Seferagić, direktorica RED agencije koja je organizator festivala.

Za vrijeme festivala, plato Gradec oživjet će u bojama ljeta, starog grada i šarmantnog Zagreba kakvog poznajemo iz starih filmova i fotografija, uz podršku partnera i sponzora: Zagrebačka banka, Philips, HEP – Hrvatska elektroprivreda, Zagrebačka pivovara, Jamnica, Nivea, Piena pjenušac, Cedevita.

Brojne terase, gradsko sunčalište, suncobrani i prozor prema gradu, zabavit će brojne posjetitelje Baš Naš festivala i sasvim sigurno postati njihova omiljena ljetna lokacija.