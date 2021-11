Bandićeva stranka: Oko Možemo! se radi pompa, a mi smo prvi platili kaznu zbog previše žena

Nakon što je politička platforma Možemo! objavila da ih je DORH tužio jer su na lokalnim izborima u svibnju na listi u Osijeku imali previše žena te su istaknuli da je to prvi takav slučaj, reagirali su iz stranke Bandić Milan 365, i to slanjem presude prema kojoj su oni zbog iste stvari već platili kaznu.

Protiv njih je pak podignuta prijava jer su na lokalnim izborima 2017. za izbor članova Gradskog vijeća Ivanić-Grada na listu stavili 17 kandidata, od čega 14 žena, te su time prekršili Zakon o ravnopravnosti spolova.

FOTO Presude stranci Bandić Milan 365 zbog previše žena na izbornim listama

Zbog toga, objašnjeno je u presudi iz 2019., što nisu mogli izbjeći veći broj žena, budući da one čine veliku većinu članstva u Ivanić-Gradu, kaznu su im odlučili ublažiti do granica zakonskih mogućnosti pa je iznosila dvije tisuće kuna. No Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici žalilo se na takvu odluku, koja je potom i prihvaćena, a potom je i Visoki prekršajni sud izrekao novu kaznu - 40.000 kuna.

- I platili smo je. No kad sud za identični prekršaj kazni Stranku rada i solidarnosti, nikom ništa, to je normalno jer "mi smo i tako kriminalci". Ali kad se radi o Možemo! onda se radi pompa i onda je to suprotno ideji ravnopravnosti spolova - kaže Slavko Kojić, potpredsjednik BM365. I bilo bi super, dodaje, da je taj novac išao u neki fond za stimuliranje ravnopravnosti spolova, ali njega - nema, već je otišao u državni proračun.