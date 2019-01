Bandića u bageru pratio i dron: Žičarom će se na Sljeme za 455 dana

Ni 20 posto od onog što je dobio Zagrebu još nije vratio, zaključio je jučer gradonačelnik Milan Bandić pa se na otvaranju radova na sljemenskoj žičari zarekao da će “raditi dok bude mogao hodati i govoriti”.

I Bogu se moli po redu

Hoće li gradu u izgradnji pomoći još koji put i bagerom, nije precizirao, ali ispit za bagerista, kaže, položio je baš, eto, da se oduži metropoli. Ubod komarca je to, ustvrdio je gradonačelnik, za ono što je on spreman napraviti. A između ostalog, čini se, i popriličnu feštu na gradilištu jer osim KUD-a Podgorac, koji je prisutne uveseljavao “Serbusom” i ostalim zagrebačkim “himnama”, bilo je tu i harmonike, pa zakuska, a snimalo se sve i dronom. I to gradskim. Jer tako se najbolje moglo uhvatiti bager gradonačelnika, koji je za svoje utovarivanje zemlje u kamion zaradio i pljesak.

“Na Sleme, na Sleme”, pjevao je KUD dok je Bandić u radnom odijelu započinjao radove na trasi nove žičare, a kako je njemu za upravljačem bilo, gradonačelnik nije želio otkriti. Obratio se okupljenima u Gračanima isključivo s bine koja je postavljena tik do bagera, a malo je bio i “nasekiran” navodima koji su se proširili posljednjih dana. Podijelili su njegovi suradnici zato papire na kojima je usporedba cijene žičare na Sljeme i one na Matterhorn kako bi se točno vidjelo zašto je zagrebački ceh veći od švicarskog, a sam gradonačelnik ponovno je spominjao pseće kućice, odnosno da o žičari ne bi trebali govoriti oni koji nisu ni tu kućicu izgradili.

– Preko noći ne ide ništa i morali smo ići po redu jer i Bogu se po redu moli – istaknuo je Bandić pa dodao kako se žičara radi u četiri faze.

Prva je bila rekonstrukcija pruge Mihaljevac – Dolje, druga je izmjena urbanističkog plana vršne zone Medvednice, treća je rušenje stare žičare i četvrta je faza izgradnja nove. Sve to, kazao je, koštat će oko 500 milijuna kuna. A u tih pola milijarde računao je 300 milijuna, koliko košta sama izgradnja koju radi GIP Pionir, te 111 milijuna, koliko će stajati kompletna oprema, uključujući gondole koje će isporučiti Doppelmayr. Ubrojiti se tu mora i projekt, koji je za osam milijuna kuna izradio Elektroprojekt, rušenje stare trase koje je koštalo oko pet milijuna, a ulazi u cijenu i otkup parcela, rješavanje klizišta te rekonstrukcija pruge do Dolja.

– Rodio sam se daleko, ali ništa me ne može spriječiti da volim ljude pod Sljemenom – kazao je Bandić pa iste ljude pozvao na strpljenje u sljedećih 15 mjeseci dok traje kopanje pored njihovih kuća, a najavio je onda i planove za dalje. Od “luknje” kroz Medvednicu do Zagorja ne odustaje, “da se tramvajem može do tamo”, rekao je da se projektira i novo jezero na Krumpirištu kako bi se skijalište na Sljemenu moglo duže zasnježivati, a planira se i “gondola od ciljne crte Crvenog spusta do Pila”.

Trasa, ali i objekti

Ono što obuhvaćaju radovi koji su jučer službeno počeli i vrijedni su 299,8 milijuna kuna jest izgradnja donje postaje žičare s dvije etaže podzemne garaže i pratećih sadržaja poput trgovine, penjačke dvorane i ugostiteljskih objekata.

Radi se i na izgradnji međupostaje na Brestovcu te one na vrhu, sredit će se kompletna infrastruktura duž trase, vodoopskrbna mreža, tri trafostanice, ispravljačka stanica ZET-a, a postavit će se i 34 stupa te izgraditi pristupne ceste do njih.