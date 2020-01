Bakica prevarantica ordinira po autobusnom kolodvoru: 'Već danima prodaje istu priču'

- Oko 10 sati na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru prišla mi je bakica i gotovo plačući rekla da joj treba novaca za kartu do Osijeka. Banka joj je sjela na račun nije mogla podić novac bla bla. Ja kakva sam naivna odlučim joj pomoć - započinje svoju priču mlada studentica Ingrid Šimara koja je jutros zamalo postala žrtva prevarantice, a sudeći prema riječima zaposlenika na Autobusnom kolodvoru Zagreb, bila bi samo jedna u nizu.

Studentica nije htjela dati novac gospođi, nego je odlučila da će kartu sama kupiti.

- Na to mi ona govori kako ne može brzo hodati, a ja joj odgovorim da ću polako s njom. Krećemo se prema blagajni i ona kaže kako mora do toaleta, da je bolesna na mjehur i da ja odem kupiti. Ja kažem imam vremena, pričekat ću ju da obavi pa idemo skupa - prepričava Šimara pa dodaje kako je naknadno vrteći film u glavi shvatila da je odmah sve bilo sumnjivo, ali da u tom trenutku jednostavno nije mislila na to.



- Dolazimo do blagajne i ona inicira da stanemo u red na prvu blagajnu iako na drugima nema nikoga. Stojimo u redu i ja ju pitam odakle je, kaže iz Zagreba. Ja je pitam zašto onda ide u Osijek, a ona odgovara kako joj je tamo prijateljica, jedina koju ima i da su jako dobre, da joj je obećala doći, ali eto banka sjela na račun pa ne može podići novce. Dolazimo na red, pitam blagajnika koliko je karta do Osijeka i kad ide bus, a blagajnik kaže 130 kuna i da ide u 10:15. Ja tu zastanem, a gospođa kaže da zar nije 103 kune. Ja pitam ima li kakvog popusta za umirovljenike, a blagajnik me tada upita za koga kupujem kartu. Kada sam rekla da je za gospođu, odgovorio mi je da će pozvati kolegicu koja će mi objasniti situaciju.

Blagajnica joj je pojasnila kako ista gospođa već danima prodaje tu istu priču. Štoviše, samo pet minuta prije nje, isti je tražila od jedne druge studentice koja je žurila pa je otišla odmah nakon kupnje karte, a dotična gospođa se vratila na blagajnu i tražila povrat novca.

- Na to sve ja pogledam gospođu i kažem da ne mogu vjerovati što to radi, a ona odgovara blagajnicima da su bezobrazni, okreće se i odlazi - kaže Šimara.



Na pitanje kako izgleda, odgovara nam da se radi k "bakici tipičnog izgleda".



- Ni po čemu ju ne bih mogla izdvojiti da je drugačije ili neobično izgledala. Imala je 60-ak godina i srednje visine. Ja sam 178, a ona je bila za glavu niža od mene. Ima sijedu kratku kosu, nosila je naočale i na sebi je imala krem zimsku jaknu i torbicu.

Poslali smo upit Autobusnom kolodvoru Zagreb, ali do kraja pisanja ovog članka nisu se očitovali o slučaju te ćemo njihov odgovor objaviti kada pristigne.



S obzirom da odgovore na korisnička pitanja nudi i Zagrebački holding kontaktirali smo i njih, ali su nam oni ljubazno pojasnili kako zasad nisu imali sličnih dojava niti upita te su nas uputili na AKZ.