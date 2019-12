Zbog sumnje u pranje novca blokirali im 1,8 milijuna eura

Kada se na računu neke tvrtke odjednom pojave gotovo dva milijuna eura, a uplatitelj je netko s kim ta tvrtka nikada prije nije poslovala, te kada se uplaćeni novac što brže pokušava prebaciti negdje drugdje, bankari obično posumnjaju na prijevaru ili pranje novca. Pa obavijeste policiju i tužiteljstvo.

A upravo to dogodilo se tvrtki Best Assist Net, čije je sjedište u Ilici 191 d, te kojoj je nedavno zagrebački Županijski sud, na zahtjev zagrebačkog ODO-a, blokirao račun u Raiffeisenbank Austrija, na kojem je bilo 1,8 milijuna eura. Učinjeno je to zbog sumnje na pranje novca, a opravdanost te sumnje utvrđena je nakon što se u cijelu priču uključio i Ured za pranje novca. Prateći trag uplata, posložen je mozaik priče koja vjerojatno počinje 1. srpnja 2009., kada je osnovano trgovačko društvo Best Assist Net sa sjedištem u zagrebačkoj Ilici. Osnivač i direktor tog društva je francuski državljanin Jean Pierre Louis Simon Grosdidier.

Njegovo trgovačko društvo od 26. srpnja 2019. do 7. studenoga 2019. imalo je otvoren račun u RBA, a na taj račun je društvo ZEDIS S.L. 4. studenoga 2019. iz Španjolske uplatilo 1,8 milijuna eura. Nakon što je novac uplaćen, španjolska banka koja je novac uplatila zvala je RBA i tražila povrat novca, navevši da je riječ o prijevari. Dok su dvije banke komunicirale, došli su nalozi da se novac odmah prebaci na dva računa u Hong Kongu.

RBA je u međuvremenu zatvorila račun Best Assist Neta, a njegov predstavnik ih je nazvao te naveo da će novac ponovo biti vraćen na račun jer je došlo do pogreške pri ispisu broja hongkonškog računa za uplatu. Novac je doista vraćen iz Hong Konga 18. studenoga, a oko 3000 eura uplaćeno je i iz Mađarske. Račun Best Assist Neta banka je u međuvremenu zatvorila, a istraga je ustanovila da je Jean Pierre Louis Simon Grosdidier u Francuskoj i Španjolskoj osumnjičen za prijevare te da je riječ o novcu koji služi za prikrivanje imovinske koristi stečenim kaznenim djelom.