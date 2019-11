Zvijezda jučerašnjeg prosvjeda: Nagrađivanje dobrih učitelja, a da se ne pita djecu, je glupost

Do jučer su za njega osim bližnjih znali samo njegovi učenici kojima je u Osnovnoj školi Tina Ujevića u Krivodolu predavao ili još predaje, a danas je Luka Žužul jedna od najvećih zvijezda u državi. Što je motiviralo ovog profesora povijesti da jučer stane pred desetke tisuća ljudi i "iz glave" izrecitira govor koji je izazvao ovacije istih tih ljudi, pitali smo upravo njega samoga.

- Pa svi ga žele. Nemojte nam ga samo uzeti - našalili su se s nama u školi u kojoj trenutno radi, a čiji telefon, baš kao i Žužulov osobni, ne prestaje zvoniti.

- Nije normalna situacija. Stravično. Prevelika pozornost. Ne mogu reći da mi se to sviđa. Više bih volio da se govori o našim ciljevima - kaže nam skromno profesor Žužul kojemu su porukama izrazili podršku i mnogi bivši učenici. Stavovi sadašnjih učenika, kaže, nisu mu poznati jer se još nalazi u Zagrebu i njihova reakcija znat će tek kada se s njima sretne u učionicama.

Da je jučerašnji prosvjed bio iznimno uspješan slažu se svi, ali Žužul otkriva kako njime ipak nisu postigli sve što su htjeli.

- Naravno da ne. Mislim da jesmo, onda bismo riješili sve na popodnevnom sastanku, a to se nije dogodilo. To ne ovisi o nama, ali smo poslali jaku poruku - smatra profesor Žužul te dodaje da pregovori traju i dalje, a kraj je neizvjestan.

- Nisam ja taj koji odlučuje što dalje. Koliko ja znam i danas traju pregovori. Bit ćemo pametniji nakon toga, ali meni je to najmanje bitno. Puno je tu stvari koje treba poboljšati. Ta reforma ima toliko problema da nema vremena spomenuti ih sve - kaže ističući da je veliki problem što u Hrvatskoj uvijek kada se žele uvesti neke promjene se kreće se od nule.

- Sve što se prije radilo kao ne valja. To su gluposti. Moramo prepoznati dobre stvari u sustavu i nadograđivati ih.Ta reforma počinje od nule. Ja se slažem da reforma treba, ali preskočili smo jako puno koraka. Svi ti loomeni, tableti i ostalo je sporedno.

Osvrnuo se i na nagrade za najbolje učitelje i nastavnike koje smatra "stravičnim".

- Nagrađivanje dobrih učitelja, a da se ne pita djecu, je glupost. Naravno da to ne treba biti jedini kriterij, ali sada imate sustav nagrađivanja u kojem sami sebe prijavljujete. To je za mene moralno dno. Mene je sram.

S obzirom na najavu Vlade da štrajk neće biti plaćen, a dogovoru se ne nazire kraj, postavlja se pitanje dokad će učitelji moći izdržati taj financijski pritisak.

- Da, to je ogroman problem, ali nakon ovog jučer ni naša Vlada neće biti toliko hrabra da ne plati taj štrajk. Naravno da oni time žele prekinuti štrajk, ali ako je to jedina metoda, onda je to moralno dno naše Vlade.

Naglašava da mu od svega najteže pada što nitko od Vladajućih ranije nije pokazao solidarnost.

- Vrlo malo se spominjalo da školstvo provodi najveću reformu koju je bilo koji sektor u Hrvatskoj ikad proveo. Zar nije sramotno da jedan učitelj koji samostalno provodi tu reformu, s ogromnim obujmom posla, da nismo dobili apsolutno ništa osim naređenja da to napravimo. Da nam je netko dao pet riječi podrške, bilo kakvo povećanje i rekao da razumiju što nas čeka i da se strpimo još godinu, dvije. Ali ništa - zaključuje.

