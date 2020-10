Žrtve prijevare: Hrvatski bračni par u Njemačkoj ostao bez 1.700 eura, otkrili da nisu jedini

Prije tri mjeseca mladi je bračni par odlučio iznajmiti stan u Münchenu, pronašli su ga, potpisali ugovor, platili predujam, no ubrzo su doznali kako su žrtve prijevare.

Mateja i Marko Poljak pronašli su stan u Facebook grupi, uz njega je bila priložena adresa i kontakt broj kojeg su potom nazvali. Javio se muškarac predstavljajući se imenom David Hof. Nakon kratkog razgovora s njim, dogovorili su dan kad će doći pogledati stan.

– Došli smo, dotični gospodin nas je uveo, pokazao stan i tri sata nakon što smo otišli iz stana, poslao poruku da smo dobili stan. Napisao je da se nađemo sljedeći dan, potpišemo ugovor i donesemo novac za kauciju. Tako je i bilo. Došli smo prema dogovoru, a on je pripremio ugovor kao i lažne osobne iskaznice za koje mi tada nismo znali da su lažne. Na osobnim iskaznicama je bilo njegovo ime David Hof te ime, kako je rekao, njegovog djeda Alfonsa Hofa, na čije je ime navodno bio upisan stan – govori Marko Poljak za Fenix magazin.

Hofu su isplatili 1.700 eura i dogovorili da u stan usele osam dana od potpisivanja ugovora, no problemi su počeli već kada su, dan prije useljenja, trebali preuzeti ključ.

– Gospodin David Hof se javio i rekao da nije u Münchenu i da će doći tek tjedan dana kasnije. Meni i supruzi je to postalo malo sumnjivo pa smo otišli na adresu u Erdingu, a koja je pisala na osobnoj iskaznici njegovog djeda. Imali smo fotografije osobnih iskaznica, jer smo tražili od Davida Hofa da slikamo iskaznice prilikom potpisivanja ugovora. Međutim na toj adresi u Erdingu nije bilo nikoga s tim imenom i prezimenom. Ljudi koji su tamo bili su nam rekli neka idemo na policiju jer smo vjerojatno prevareni. Idućeg je dana moja supruga otišla na policiju u Westpark i prijavila slučaj. Supruga je provela sat vremena u policiji dok su je ispitivali, a naposljetku nisu tražili ugovor kako bi s njega uzeli otiske prstiju. Nakon što im je moja supruga to sama ponudila, uzeli su ugovor i pitali tko ga je još dirao – govori Marko Poljak koji je sa suprugom pronašao još pet parova koje je David Hof prevario na isti način.

I drugi su parovi otišli na policiji i prijavili istog prevaranta, a jedan od žrtava prijevare pronašao je i pravog vlasnika stana koji se navodno iznajmljuje.

- Vlasnik je talijanskog podrijetla, a nakon što ga je prevareni čovjek zamolio da s njim ode na policiju, Talijan je to i učinio. On je policiji ispričao svoju priču. Naime, on je gospodinu “Hofu” iznajmio svoj stan na dva-tri dana jer je nešto novaca htio zaraditi na crno. Pravi vlasnik stana je detaljno opisao tog prevaranta, jer ga je jedini vidio bez maske na licu. Svi mi ostali prevareni smo ugovor o iznajmljivanju potpisivali na javnim mjestima na kojima smo morali nositi zaštitne maske za nos i usta. Talijan se na policiji rasplakao te izjavio da nije znao što planira taj koji je iznajmio njegov stan na par dana – priča Marko koji još uvijek nije dobio odgovor od policije.

– Nekoliko je parova dobilo poziv da dođu u policijsku upravu radi prepoznavanja eventualnog počinitelja. Međutim, ispostavilo se da nikoga nisu uhitili, nego su samo pokazivali slike nekih nama nepoznatih ljudi. Kad je moja supruga čula za te pozive, sama je otišla u policijsku upravu i pitala kako to da ona i ja nismo dobili poziv od policije. Ništa nije novo doznala. Ugovor kojeg smo potpisali s prevarantom je i dalje bio na policiji. Jedan prevareni par je tek nakon mjesec i pol dana od prijave slučaja dobio poziv od policije da donesu svoj ugovor radi uzimanja otisaka prstiju, kaže Marko nastavljajući:

- Dakle, naš ugovor su imali od početka, svi ostali ugovori su im dostavljeni prvih dana kod prijave prijevare. Nekim parovima su ugovori zadržani, a nekima vraćeni da bi nakon mjesec i pol dana policija tražila ugovor od tog jednog para radi uzimanja otisaka prstiju, radnje koju su trebali obaviti prvi tjedan. Tad sam zaključio kako policija i nije baš zainteresirana za brzo rješavanje ovog slučaja u kojem je prevareno sedam parova za sveukupno 12.200 eura – rekao je i zaključio kako se nadao da će se sve riješiti.

- Mislio sam kako je ipak ovo njemačka policija te da se prijevara dogodila ovdje u Njemačkoj. Međutim, sve nade su nam pale u vodu kada smo prije nekoliko dana dobili pismeni odgovor od policije na naše adrese u kojem piše kako je istraga obustavljena jer nemaju nikakvih tragova. Što na sve ovo reći, kako se postaviti? Ništa drugo nego da smo razočarani stavom i postupcima njemačke policije. Taj prevarant je prevario najmanje nas sedam parova, a za pretpostaviti je kako će varati i dalje. Hoće li ikada biti uhićen, to je pitanje za policiju – zaključio je Marko Poljak za Fenix magazin.