Opet dojave o bombama u školama: U Zadru policija na terenu, u Zagrebu učenicima poručeno da ne dolaze

Policijska uprava zadarska izvijestila je kako je jutros, nešto nakon 7 sati, na njihove službene adrese elektroničke pošte, kao i na druge mail adrese na zadarskom području, zaprimljena poruka u kojoj se navodi da su u odgojno-obrazovnim ustanovama postavljene eksplozivne naprave. Odmah po zaprimanju dojave na teren su upućeni policijski službenici koji u suradnji s odgovornim osobama škola provode preventivne preglede objekata.

Iz policije su podsjetili i na jučerašnji slučaj, kada je zaprimljena slična poruka o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u dva trgovačka centra u Zadru. Nakon provedenih sigurnosnih procedura utvrđeno je da je riječ o lažnoj dojavi. Kako navode, trenutačno je angažiran maksimalan broj policijskih službenika radi poduzimanja svih potrebnih mjera i radnji. Tijekom dosadašnjih provjera nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe provest će kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela.

Slične dojave zaprimljene su i u splitskim i zagrebačkim školama. Kako doznajemo, učenicima XII. gimnazije upućena je obavijest da ne dolaze na nastavu, dok je onima koji su se već nalazili u školi poručeno da, u pratnji zaposlenika, napuste zgradu iz sigurnosnih razloga. Zbog dojave je evakuirana i Osnovna škola Dragutina Domjanića u zagrebačkim Gajnicama te Osnovna škola Iver u Sesvetama, a učenici su poslani kući. Učenici V. gimnazije i Gornjogradske gimnazije također su pušteni kućama nakon zaprimljenih dojava. Iz PU zagrebačke su nam potvrdili kako su dojave stigle u više odgojno obrazovnih ustanova na području Zagreba, a policija je na terenu te je situacija pod nadzorom. Osim velikog broja škola u više gradova, dojavu o bombi dobila je i splitska Gradska uprava.